Олег Басилашвили: «Люди после пандемии должны выйти обновленными»

Олег Басилашвили по-философски относится к ситуации, которая сложилась в мире. По мнению народного артиста, жители планеты должны забыть о политике, обидах и статусе государств, чтобы объединить свои усилия в борьбе с вирусом.Карантин 85-летний актер проводит с супругой Галиной Мшанской в квартире в Санкт-Петербурге. Это время артист воспринимает как отпуск. Олег Басилашвили может наконец-то расслабиться. Он решил перечитать классическую литературу, которая есть в его обширной библиотеке.За продуктами знаменитость предпочитает ходить самостоятельно. Как сознательный гражданин, он использует защитную маску и перчатки. Олега Валерианович признался, что у него в запасе было много различных средств защиты, которые теперь пригодились.