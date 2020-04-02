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«Карантинные забавы»: Татьяна Брухунова подсела на сладости во время самоизоляции

Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова подсела на сладости во время вынужденной самоизоляции. В Instagram 31-летней помощницы юмориста то и дело появляются фото конфет и пирожных.
«Карантинные забавы»: Татьяна Брухунова подсела на сладости во время самоизоляции

Татьяна Брухунова уже более недели живет в таком режиме после возвращения из отпуска в Дубае, где успела отдохнуть с мужем до того, как была объявлена пандемия и закрыты все международные авиасообщения. Первое время пребывания на карантине далось помощнице Евгения Петросяна относительно легко, но уже спустя некоторое время она начала жаловаться на скуку. Брухунова сфотографировала в своих апартаментах каждый угол и прочла все, что только можно было, а теперь даже не знает, чем занять появившуюся уйму свободного времени.

Наибольшими своими «карантинными забавами» на данный момент Брухунова считает приезд курьера, который снабжает ее сладостями, и спуск на первый этаж, чтобы принять доставленный заказ. Как заметили подписчики жены ведущего «Смехопанорамы», в ее Instagram в последнее время то и дело появляются фото конфет, пирожных и десертов. Фолловеры также отметили, что сидя на карантине, похоже, все в той или иной мере начинают грешить пристрастием к сладкому.

По словам Татьяны Брухуновой, ей предстоит еще, как минимум, одна нерабочая неделя. Чем ее занять - помощница 74-летнего Петросяна не знает, и даже называет в сердцах этот период своей жизни «концом света».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:00

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