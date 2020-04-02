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Сын Яны Рудковской Александр Плющенко может пойти сразу во второй класс школы

Александр Плющенко в настоящее время обучается дистанционно, что актуально в период коронавируса. По словам Яны Рудковской, мальчик может пропустить первый класс и поступить сразу во второй.
Сын Яны Рудковской Александр Плющенко может пойти сразу во второй класс школы

В начале нынешнего года ребенок Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр, также известный как Гном Гномыч, отпраздновал 7-летие. Мальчик должен был отправиться в школу, но этого так и не произошло. Александр, несмотря на свой малый возраст, уже является активным спортсменом с выстроенным плотным гастрольным графиком как у состоявшегося взрослого фигуриста. Сын российских знаменитостей сейчас обучается удаленно, а его мать Яна Рудковская заявляет, что интенсивность такого процесса не хуже занятий в обычной школе.

Как заявила продюсер на личной странице сына в социальной сети Instagram, принимая все эти моменты во внимание, Плющенко-младший может не пойти в первый класс, а сразу отправиться во второй, когда придет время идти в образовательное учреждение. Фанаты не особенно понимают, как можно реализовать этот план, но уверены, что это под силу его известным влиятельными родителям. Не исключается также, что мальчик будет учиться в частном заведении, а не в государственном.

Яна Рудковская вышла замуж за победителя Олимпиады по фигурному катанию Евгения Плющенко в сентябре 2009 года. В январе 2013 года у пары родился сын Александр, его крестным отцом является популярный певец Дима Билан. Также продюсер воспитывает еще одного сына – Николая, появившегося на свет в браке с Виктором Батуриным.

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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:46

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