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«Будет смешно, если ты помрешь»: Александр Мясников обратился к главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко

Доктор Александр Мясников побеседовал с главным врачом инфекционной больницы в Коммунарке Денисом Проценко после его инфицирования коронавирусом. Подробностями диалога он поделился в ходе прямого эфира программы «Соловьев Live» на YouTube.

«Будет смешно, если ты помрешь»: Александр Мясников обратился к главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко

Александр Мясников, известный благодаря программе «О самом главном» на канале «Россия 1», поделился, что написал Проценку: «Денис, вот будет смешно, если ты помрешь». На это главврач ему ответил, что «не дождется». Мясников отметил, что Проценко руководил не только из кабинета, а постоянно осматривал больных, лично проводя им необходимые процедуры и реанимацию, если требовалась.

Медик добавил, что ситуация с инфицированием доктора еще раз подтверждает не сто процентное действие любых методов защиты. Полностью уберечь от заражения не могут ни защитные маски, ни наиболее совершенные костюмы. По мнению Мясникова, главврач больницы в Коммунарке является одним из лучших реаниматологов, который отстаивает каждого пациента даже ценой конфликтов с начальством. Проценко по уму, бескомпромиссности и жесткости характера похож на полевого командира, поэтому «он и получил ранение», передает Lenta.ru.

Мясников ранее сообщил, что смерть людей пожилого возраста наступает не от самого коронавируса, а от вызванных им осложнений. В частности, причиной смерти может стать пневмония, развивающаяся в связи с COVID-19.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:24

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