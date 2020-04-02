Валентина Матвиенко: Медицинские маски в РФ разрешат производить без лицензии





Спикер Совфера поручила сенаторам, чтобы они обсудили с губернаторами возможность организации производства в российских регионах. В ходе проведения внеочередного пленарного заседания Валентина Матвиенко заявила о том, что можно восполнить количество недостающих масок, организовав их выпуск внутри страны. Предприятиям понадобится для этого просто закупить ткань и марлю, а получать лицензию на этот вид деятельности не нужно.Также открытым пока остается вопрос по производству антисептиков. Эту задачу можно возложить на парфюмерные компании, но у них нет разрешений использовать на заводах этиловый спирт. Валентина Матвиенко предложила на время пандемии снять требования по получению соответствующей лицензии.Представители Роспотребнадзора напоминают о том, что маски будут эффективны только в том случае, если их менять через каждые два-три часа. После того, как маска обработана, ее необходимо прогладить утюгом и не использовать влажной.