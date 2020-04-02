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Валентина Матвиенко: Медицинские маски в РФ разрешат производить без лицензии

Валентина Матвиенко, спикер Совфеда, сообщила о том, что медицинские маски разрешат производит в РФ без лицензии. Для оформления заявки предприятиям необходимо будет направить соответствующий запрос.

Валентина Матвиенко: Медицинские маски в РФ разрешат производить без лицензии


Спикер Совфера поручила сенаторам, чтобы они обсудили с губернаторами возможность организации производства в российских регионах. В ходе проведения внеочередного пленарного заседания Валентина Матвиенко заявила о том, что можно восполнить количество недостающих масок, организовав их выпуск внутри страны. Предприятиям понадобится для этого просто закупить ткань и марлю, а получать лицензию на этот вид деятельности не нужно.

Также открытым пока остается вопрос по производству антисептиков. Эту задачу можно возложить на парфюмерные компании, но у них нет разрешений использовать на заводах этиловый спирт. Валентина Матвиенко предложила на время пандемии снять требования по получению соответствующей лицензии.

Представители Роспотребнадзора напоминают о том, что маски будут эффективны только в том случае, если их менять через каждые два-три часа. После того, как маска обработана, ее необходимо прогладить утюгом и не использовать влажной.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:54

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