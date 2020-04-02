Лолита Милявская не намерена рожать детей новому избраннику
Лолита Милявская после расставания с пятым супругом Дмитрием Ивановым быстро пришла в себя и даже оповестила поклонников, что её сердце занято. Личность нового избранника она не разглашает, однако уверенно отвечает, что рожать ему детей не намерена.
Лолита Милявская сообщила, что её новый возлюбленный является серьёзным, самодостаточным и обеспеченным мужчиной. На данный момент она не задумывается о свадьбе, однако не исключает её в дальнейшем. Артистка также не спешит заявлять о пополнении в семье.
Во время интервью журналисту Дмитрию Гордону исполнительница рассказала, что не считает нужным заботиться о появлении в семье ребёнка, поскольку ей уже 56 лет и мужчина с чистыми намерениями не будет требовать от женщины её возраста малыша. По этой причине на вопрос о пополнении в семье звезда ответила в свойственной ей манере: «Если мужчина заявляет о желании иметь ребёнка от 56-летней женщины, значит он жаждет её гибели или хочет завладеть имуществом». Певица также сообщила, что уже является матерью взрослой дочери. У её избранника уже есть ребёнок , поэтому они ожидают внуков, а не думают о детях.
Лолита Милявская сообщила, что её новый возлюбленный является серьёзным, самодостаточным и обеспеченным мужчиной. На данный момент она не задумывается о свадьбе, однако не исключает её в дальнейшем. Артистка также не спешит заявлять о пополнении в семье.
Во время интервью журналисту Дмитрию Гордону исполнительница рассказала, что не считает нужным заботиться о появлении в семье ребёнка, поскольку ей уже 56 лет и мужчина с чистыми намерениями не будет требовать от женщины её возраста малыша. По этой причине на вопрос о пополнении в семье звезда ответила в свойственной ей манере: «Если мужчина заявляет о желании иметь ребёнка от 56-летней женщины, значит он жаждет её гибели или хочет завладеть имуществом». Певица также сообщила, что уже является матерью взрослой дочери. У её избранника уже есть ребёнок , поэтому они ожидают внуков, а не думают о детях.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:17