Лолита Милявская не намерена рожать детей новому избраннику





Лолита Милявская сообщила, что её новый возлюбленный является серьёзным, самодостаточным и обеспеченным мужчиной. На данный момент она не задумывается о свадьбе, однако не исключает её в дальнейшем. Артистка также не спешит заявлять о пополнении в семье.Во время интервью журналисту Дмитрию Гордону исполнительница рассказала, что не считает нужным заботиться о появлении в семье ребёнка, поскольку ей уже 56 лет и мужчина с чистыми намерениями не будет требовать от женщины её возраста малыша. По этой причине на вопрос о пополнении в семье звезда ответила в свойственной ей манере: «Если мужчина заявляет о желании иметь ребёнка от 56-летней женщины, значит он жаждет её гибели или хочет завладеть имуществом». Певица также сообщила, что уже является матерью взрослой дочери. У её избранника уже есть ребёнок , поэтому они ожидают внуков, а не думают о детях.