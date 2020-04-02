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Бывшая участница «Дом-2» Анастасия Лисова подтвердила вторую беременность

Бывшая участница «Дом-2» Анастасия Лисова получила положительный результат теста на беременность. Теперь знаменитость и ее супруг ожидают появления на свет второго ребенка.

Анастасия Лисова не скрывала свою мечту иметь большую семью. Еще несколько месяцев назад она хотела зачать второго младенца, чтобы снова пережить приятные чувства от встречи с малышом в роддоме. Тогда экс-участницу скандальной телестройки останавливал факт гиперактивности дочери Мирославы: девочка очень энергичная и на второго ребенка у матери могло не остаться сил.

Недавно многочисленные подписчики звезды посчитали, что сейчас Анастасии Лисовой стоит задуматься о пополнении в семействе, так как дочь немного подросла, посещает детский сад и уже занимается с педагогами. На такие мысли их подтолкнул очередной пост на странице девушки в социальной сети Instagram, где автор обнародовала положительный результат теста на беременность. «Шутка ли?» - подписала Лисова данное изображение, принимая во внимание, что она выложила его 1 апреля.

Не все поклонники восприняли эту новость как традиционную для такой даты шутку и привели ряд доводов, что Анастасия может действительно находиться «в положении». Они указали на округлившееся лицо девушки, небольшой живот и прочие факторы. Напомнили фанаты и о том, что через определенное время девушка и ее возлюбленный собираются перебраться жить в загородный дом, поэтому вполне возможно, что они готовятся в настоящий момент к рождению еще одного ребенка. Недавно Анастасия Лисова подтвердила беременность, но пока еще счастливые родители не знают, кто родится - мальчик или девочка.

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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:30

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