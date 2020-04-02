Бывшая участница «Дом-2» Анастасия Лисова подтвердила вторую беременность

Анастасия Лисова не скрывала свою мечту иметь большую семью. Еще несколько месяцев назад она хотела зачать второго младенца, чтобы снова пережить приятные чувства от встречи с малышом в роддоме. Тогда экс-участницу скандальной телестройки останавливал факт гиперактивности дочери Мирославы: девочка очень энергичная и на второго ребенка у матери могло не остаться сил.Недавно многочисленные подписчики звезды посчитали, что сейчас Анастасии Лисовой стоит задуматься о пополнении в семействе, так как дочь немного подросла, посещает детский сад и уже занимается с педагогами. На такие мысли их подтолкнул очередной пост на странице девушки в социальной сети Instagram, где автор обнародовала положительный результат теста на беременность.- подписала Лисова данное изображение, принимая во внимание, что она выложила его 1 апреля.Не все поклонники восприняли эту новость как традиционную для такой даты шутку и привели ряд доводов, что Анастасия может действительно находиться «в положении». Они указали на округлившееся лицо девушки, небольшой живот и прочие факторы. Напомнили фанаты и о том, что через определенное время девушка и ее возлюбленный собираются перебраться жить в загородный дом, поэтому вполне возможно, что они готовятся в настоящий момент к рождению еще одного ребенка. Недавно Анастасия Лисова подтвердила беременность, но пока еще счастливые родители не знают, кто родится - мальчик или девочка.