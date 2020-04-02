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Самые эпатажные участники «Давай поженимся!» рассказали о жизни после шоу

На YouTube-канале «Давай поженимся!» был размещен новый, первоапрельский выпуск передачи. На этот раз в эфире встретились самые эпатажные участники шоу, которые рассказали о том, что в их жизни изменила попытка найти любовь на телевидении.
Самые эпатажные участники «Давай поженимся!» рассказали о жизни после шоу

Новый выпуск создатели шоу назвали «Встреча выпускников», и пригласили для участия в нем наиболее ярких и скандальных участников прошлых передач. Среди них оказались: девушка по имени Алекса, которую в одном из эфиров обидел несостоявшийся жених, Елена Астафьева, ранее заслужившая звание первой красавицы телепередачи «Давай поженимся!», а также невеста, которой дали негласный титул «девушка на миллион». Кроме того, на сцену поднялись и ранее закадычные подруги с необычными именами Бугатти и Картье, обладающая недюжинным вокальным талантом Марья Иванова и Юрий Матвеевич, удивлявший телезрителей упражнениями с бутафорской штангой.

В ходе эфира каждый из бывших участников рассказал, как на данный момент у них обстоят дела в личной жизни, а также удалось ли им стать знаменитыми после участия в «Давай поженимся!». Так «девушка на миллион» призналась, что все еще свободна, а обладательницы оригинальных «брендовых» имен рассказали о крахе своей дружбы, обвиняя друг друга в попытках отравления и обнародования переписок.

У остальных женихов и невест все сложилось куда удачнее. На шоу они приходили за своей минутой славы и получили ее сполна, так как на улицах их до сих пор узнают. А о некоторых, таких, как обладательница объемных губ Алекса, даже не раз писали СМИ.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:38

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