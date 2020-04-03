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Ученые: Пещерные медведи вымерли из-за необычного устройства их носа

Испанские ученые, которые работают в Малагском университете, предположили, что пещерные медведи вымерли не из-за конкуренции, которую им составляли древние люди. Причиной гибели животных стало необычное устройство их носа.
Ученые: Пещерные медведи вымерли из-за необычного устройства их носа

В силу того, что изменился климат и температура стала гораздо ниже, у пещерных медведей стали слишком большие пазухи носа. Это повлияло на строение черепа в целом и уменьшение силы укуса животных. Поэтому медведям стало сложно адаптироваться к изменению условий и перестраиваться на другую пищу.

По словам исследователя Алехандро Переса-Рамоса, были обнаружены свидетельства того, что пещерные медведи употребляли в пищу растительную мягкую пищу. Резкое потепление привело к тому, что они перестали охотиться и есть привычную еду, в результате чего вымерли. Ученые задались вопросом, почему животные не перестроились заранее. Ответ был получен после изучения биомеханических свойств черепов вида Ursus spelaeus. Оказалось, что после деформации костей на лбу у медведей образовалась выпуклость, ослабляющая стойкость черепной коробки к физическим нагрузкам. Поэтому пещерные животные зашли в «эволюционный тупик». У них вроде получилось приспособиться к жизни в суровых климатических условиях, но они не смогли питаться разнообразной пищей, как раньше.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 00:00

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