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В России появилась спецверсия японского пикапа Isuzu D-Max

Японская компания Isuzu официально объявила о старте российских продаж специальной версии своего пикапа D-Max. Автомобиль в новой комплектации с индексом АТ35 уже доступен у официальных дилеров марки.
В России появилась спецверсия японского пикапа Isuzu D-Max

Сообщается, что эта версия машины была разработана при содействии специалистов компании Arctic Trucks и предназначена специально для бездорожья. Isuzu D-Max АТ35 оснащен турбированным дизельным двигателем мощностью 177 лошадиных сил и поставляется с системой полного привода. В новом исполнении пикап обзавелся доработанной подвеской и имеет новое тягово-сцепное устройство. Кроме того, в списке его оснащения теперь значатся шноркель, лебедка, защитная кузовная дуга, расширенные арки колес.

Салон вседорожной версии пикапа Isuzu D-Max отличается наличием брендированных ковриков, подголовников сидений с оригинальной вышивкой, и накладок на пороги. В базовой версии машина порадует владельца новой мультимедийной системой с довольно крупным сенсорным дисплеем, системой спутниковой навигации, бесключевым доступом и возможностью запуска двигателя кнопкой.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:05

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