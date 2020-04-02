В России появилась спецверсия японского пикапа Isuzu D-Max





Сообщается, что эта версия машины была разработана при содействии специалистов компании Arctic Trucks и предназначена специально для бездорожья. Isuzu D-Max АТ35 оснащен турбированным дизельным двигателем мощностью 177 лошадиных сил и поставляется с системой полного привода. В новом исполнении пикап обзавелся доработанной подвеской и имеет новое тягово-сцепное устройство. Кроме того, в списке его оснащения теперь значатся шноркель, лебедка, защитная кузовная дуга, расширенные арки колес.Салон вседорожной версии пикапа Isuzu D-Max отличается наличием брендированных ковриков, подголовников сидений с оригинальной вышивкой, и накладок на пороги. В базовой версии машина порадует владельца новой мультимедийной системой с довольно крупным сенсорным дисплеем, системой спутниковой навигации, бесключевым доступом и возможностью запуска двигателя кнопкой.