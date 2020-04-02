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Принц Гарри запрещает Меган Маркл плохо отзываться о королевской семье

С начала апреля принц Гарри и Меган Маркл больше не выполняют королевские обязанности. Герцогу Сассекскому не легко далось это решение, однако он принял его ради супруги и сына. Инсайдеры сообщаю, что он даже запретил герцогине Сассекской критиковать свою семью.

Титулы герцогов Сассекских сохранятся за принцем Гарри и Меган Маркл, однако британская корона больше не будет их финансировать, супругов лишили титула «их величество», они больше могут не соблюдать необходимые формальности. Бывшие члены королевской семьи предпочитают не афишировать причины данного поступка, однако королевские особы не раз намекали, что герцогиня Сассекская в Великобритании вынуждена была столкнуться с не очень приятным приёмом. Меган Маркл на самом деле часто подвергалась критике, иногда она была не аргументированной. Ей доставалось не только от журналистов, но и от простых граждан. В свою очередь, принц Гарри старался сделать всё так, чтобы хорошие отношения с родственниками из Великобритании сохранились.

Инсайдеры сообщают, что ему непросто было решиться покинуть свою семью, однако это произошло ради супруги и сына. Стало известно, что герцог Сассекский строго запрещает Меган Маркл плохо отзываться о его родных, чтобы не дискредитировать свои отношения с ними. «Безусловно, высказывания герцогов Сассекских об их королевских обязанностях или любая другая информация — это самое интересное, что может быть. Но принц Гарри дал своей команде и команде Меган распоряжение уничтожить всё, что в любом случае может быть негативным по отношению к королевской семье. В итоге мы имеем запрет на любые высказывания в сторону кого-либо из членов семьи монарха Великобритании. Принц Гарри не желает расстраивать своих родных даже после отказа от исполнения королевских обязанностей», - рассказали инсайдеры. Об это сообщает Daily Star.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:11

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