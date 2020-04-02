Принц Гарри запрещает Меган Маркл плохо отзываться о королевской семье





Титулы герцогов Сассекских сохранятся за принцем Гарри и Меган Маркл, однако британская корона больше не будет их финансировать, супругов лишили титула «их величество», они больше могут не соблюдать необходимые формальности. Бывшие члены королевской семьи предпочитают не афишировать причины данного поступка, однако королевские особы не раз намекали, что герцогиня Сассекская в Великобритании вынуждена была столкнуться с не очень приятным приёмом. Меган Маркл на самом деле часто подвергалась критике, иногда она была не аргументированной. Ей доставалось не только от журналистов, но и от простых граждан. В свою очередь, принц Гарри старался сделать всё так, чтобы хорошие отношения с родственниками из Великобритании сохранились.Инсайдеры сообщают, что ему непросто было решиться покинуть свою семью, однако это произошло ради супруги и сына. Стало известно, что герцог Сассекский строго запрещает Меган Маркл плохо отзываться о его родных, чтобы не дискредитировать свои отношения с ними., - рассказали инсайдеры. Об это сообщает Daily Star.