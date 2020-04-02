Российский обозреватель Виктор Баранец назвал армию США "гнилой и аморальной"
Российский военный обозреватель Виктор Баранец назвал армию Соединенных Штатов гнилой и аморальной. С таким заявлением эксперт выступил, комментируя отказ главы Пентагона Марка Эспера от эвакуации военнослужащих, заразившихся коронавирусом, с борта авианосца USS Theodore Roosevelt.
«С армией, у которой настолько гнилая мораль, сможет справиться даже племя папуасов, вооруженных какими-нибудь пиками, просто потому что у них совершенно иная мораль», - заявил Баранец. Примечательно, что на данный момент на борту USS Theodore Roosevelt зафиксирована настоящая вспышка коронавирусной инфекции. Сложившаяся ситуация даже вынудила капитана судна направить на имя главы Минобороны США письмо с просьбой разрешить эвакуацию заболевших военных. Однако в Пентагоне капитану отказали, отметив, что все необходимое для обеспечения лечения оборудование доставляется непосредственно на борт авианосца.
В то же время, как отмечает пресса, сам Марк Эспер письмо даже не читал. Кроме всего прочего, военнослужащему, который разгласил его содержание в СМИ, грозит серьезное дисциплинарное взыскание.
Позднее также стало известно, что на борту судна COVID-19 был выявлен минимум у 90 моряков, еще примерно у 80 присутствовали симптомы, характерные для этого заболевания. По обновленным данным, власти США уже обеспечили эвакуацию с борта авианесущего крейсера около тысячи моряков, на борту судно при этом остаются еще примерно 4 тысячи военнослужащих.
«С армией, у которой настолько гнилая мораль, сможет справиться даже племя папуасов, вооруженных какими-нибудь пиками, просто потому что у них совершенно иная мораль», - заявил Баранец. Примечательно, что на данный момент на борту USS Theodore Roosevelt зафиксирована настоящая вспышка коронавирусной инфекции. Сложившаяся ситуация даже вынудила капитана судна направить на имя главы Минобороны США письмо с просьбой разрешить эвакуацию заболевших военных. Однако в Пентагоне капитану отказали, отметив, что все необходимое для обеспечения лечения оборудование доставляется непосредственно на борт авианосца.
В то же время, как отмечает пресса, сам Марк Эспер письмо даже не читал. Кроме всего прочего, военнослужащему, который разгласил его содержание в СМИ, грозит серьезное дисциплинарное взыскание.
Позднее также стало известно, что на борту судна COVID-19 был выявлен минимум у 90 моряков, еще примерно у 80 присутствовали симптомы, характерные для этого заболевания. По обновленным данным, власти США уже обеспечили эвакуацию с борта авианесущего крейсера около тысячи моряков, на борту судно при этом остаются еще примерно 4 тысячи военнослужащих.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:52