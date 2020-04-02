Российский обозреватель Виктор Баранец назвал армию США "гнилой и аморальной"





«С армией, у которой настолько гнилая мораль, сможет справиться даже племя папуасов, вооруженных какими-нибудь пиками, просто потому что у них совершенно иная мораль», - заявил Баранец. Примечательно, что на данный момент на борту USS Theodore Roosevelt зафиксирована настоящая вспышка коронавирусной инфекции. Сложившаяся ситуация даже вынудила капитана судна направить на имя главы Минобороны США письмо с просьбой разрешить эвакуацию заболевших военных. Однако в Пентагоне капитану отказали, отметив, что все необходимое для обеспечения лечения оборудование доставляется непосредственно на борт авианосца.В то же время, как отмечает пресса, сам Марк Эспер письмо даже не читал. Кроме всего прочего, военнослужащему, который разгласил его содержание в СМИ, грозит серьезное дисциплинарное взыскание.Позднее также стало известно, что на борту судна COVID-19 был выявлен минимум у 90 моряков, еще примерно у 80 присутствовали симптомы, характерные для этого заболевания. По обновленным данным, власти США уже обеспечили эвакуацию с борта авианесущего крейсера около тысячи моряков, на борту судно при этом остаются еще примерно 4 тысячи военнослужащих.