Безопасность прежде всего: В Чехии нудистов обязали носить защитные маски





Даже учитывая то, что в мире пандемия коронавируса и многие страны ввели режим жесткого карантина, не все граждане согласны с подобной политикой. Так на нудистском пляже Лазне-Богданеч в Чехии продолжают отдыхать некоторые местные жители. Недавно несколько таких почитателей натуризма решили пренебречь правилами безопасности и, помимо одежды, сняли еще и защитные маски. Об этом инциденте более сознательные граждане сразу же сообщили в полицию.Как заявила пресс-секретарь полиции Маркета Яновска, прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не стали выписывать нарушителям штраф, и на первый раз ограничились лишь устным предупреждением. Также блюстители правопорядка отметили, что жители страны имеют право находится обнаженными в специально отведенных для этого местах, но при этом не должны пренебрегать использованием средств защиты от коронавирусной инфекции. Даже нудисты, отдыхая на пляжах нагишом, обязаны при этом иметь на лице медицинскую маску или респиратор.