Виктория Каплий рассказала, как Никита Уманский "совал пальцы в интимные места Селены Майер"





Виктория Каплий возвратилась в «Дом-2» после очередного побега и выяснила, что ее лучшая подруга Селена Майер симпатизирует Никите Уманскому. По словам девушки, Майер якобы говорила, что только дружит с молодым человеком, но потом заявила об отношениях с ним. Коллегу по передаче Каплий посчитала в связи с этими событиями предателем, которая «забрала недогрызанное яблоко или поношенную вещь». По мнению Виктории Каплий, в Селене Майер нет ничего хорошего, кроме плохого поведения. «Если Никите нравится общаться с мусором, пусть общается» отметила она.По словам участницы «Дом-2», подруга плакала, когда она ушла из проекта, но совсем скоро Селена прекратила общаться с ней, не отвечая на сообщения. Девушка увидела видеоролик, в котором Никита Уманский залезал пальцами в интимные места новой возлюбленной, после чего назвала ее легкодоступной. После всего этого Виктория Каплий призналась, что не может считать Майер своей подругой.