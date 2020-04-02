АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Виктория Каплий рассказала, как Никита Уманский "совал пальцы в интимные места Селены Майер"

Участница шоу «Дом-2» Вика Каплий прокомментировал любовную связь Селены Майер и Никиты Уманского. Она раскритиковала бывшую подругу за предательство, посчитав ее легкодоступной девушкой.
Виктория Каплий рассказала, как Никита Уманский "совал пальцы в интимные места Селены Майер"

Виктория Каплий возвратилась в «Дом-2» после очередного побега и выяснила, что ее лучшая подруга Селена Майер симпатизирует Никите Уманскому. По словам девушки, Майер якобы говорила, что только дружит с молодым человеком, но потом заявила об отношениях с ним. Коллегу по передаче Каплий посчитала в связи с этими событиями предателем, которая «забрала недогрызанное яблоко или поношенную вещь». По мнению Виктории Каплий, в Селене Майер нет ничего хорошего, кроме плохого поведения. «Если Никите нравится общаться с мусором, пусть общается» отметила она.

По словам участницы «Дом-2», подруга плакала, когда она ушла из проекта, но совсем скоро Селена прекратила общаться с ней, не отвечая на сообщения. Девушка увидела видеоролик, в котором Никита Уманский залезал пальцами в интимные места новой возлюбленной, после чего назвала ее легкодоступной. После всего этого Виктория Каплий призналась, что не может считать Майер своей подругой.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лолита Милявская не намерена рожать детей новому…
Принц Гарри запрещает Меган Маркл плохо отзываться о королевской…
В России появилась спецверсия японского пикапа Isuzu…
Виктория Каплий рассказала, как Никита Уманский "совал пальцы в интимные места Селены…
Российский обозреватель Виктор Баранец назвал армию США "гнилой и…
Адвокат Жорин раскрыл подробности громкого развода Петросяна и…
Безопасность прежде всего: В Чехии нудистов обязали носить защитные…
Поэт-песенник Михаил Шабров рассказал о похоронах матери Аллы…
Медики рассказали о негативном влиянии коронавируса на состояние сердца и…
Участнику «Дом-2» Алексею Безусу не нужна любовь Милены…
Ученые: Часть заразившихся коронавирусом людей проявляют неврологические…
Актриса Елена Валюшкина чувствует себя счастливой на карантине во время…
Самцы дельфинов в брачный период способны синхронизировать…
Модель Victoria's Secret Алексина Грэм заразилась…
«Друг познается в беде»: Александр Лукашенко снова обрушился с критикой на…
Xiaomi выпустит насадку для душа с защитой от бактерий и…
«Важно действовать на опережение»: Путин снова обратился к нации и продлил «выходные» до 30…
Алена Кравец увидела «кошмарный» вещий сон про Дану…
В NASA хотят обсудить способы борьбы с пандемией…
Актёр Антон Жижин опроверг наличие "звездной болезни" у внучки…
Экс-участник «Дом-2» Александр Задойнов расстроился из-за испорченной свадьбы в период…
Российские ученые придумали способ продления срока службы медицинских…
«Вышел в реанимацию с 1 апреля»: Елена Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в…
В России стали использовать QR-коды для контроля режима…
Джоан Роулинг объявила о запуске специальной платформы "Harry Potter at home" для…
В России стартовали продажи новых iPad Pro, MacBook Air и Mac…
В Италии начали опасаться голода больше, чем пандемии…
Nvidia представила мобильные версии видеокарт GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super для…
Просмотреть все новости