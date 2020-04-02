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Адвокат Жорин раскрыл подробности громкого развода Петросяна и Степаненко

Гостем YouTube-шоу «Алена, блин!» стал известный адвокат Сергей Жорин, который раскрыл подробности громкого развода Евгения Петросяна и его коллеги по юмористическим выступлениям Елены Степаненко. Правозащитник признался, что артист четко следует совместно выбранной стратегии, что большая редкость для звездных клиентов.

Адвокат Жорин раскрыл подробности громкого развода Петросяна и Степаненко


По словам Сергея Жорина, «раскисать» и сдаваться юморист не намерен. Бракоразводный процесс проходит совсем не так, как хотела Елена Степаненко. Адвокат признался, что представлял себе Евгения Петросяна по-другому. На самом деле, артист-«боец», и с ним невероятно комфортно сотрудничать. Юморист совершенно не реагирует на то, что пишут в прессе, как бы его не пытались «уколоть».

Раздела имущества звездной пары еще не было, так как на данный момент эксперты только проводят оценку всего, что нажили артисты. Как признался Жорин, Степаненко рассчитывала, что поставит экс-супругу условия, задавит на информационном поле, в результате чего Петросян заберет только зубную щетку и уйдет. Адвокат убежден, что если бы артист был моложе, то именно так бы и поступил. Но в 74 года юмористу будет тяжело заново начинать жизнь. Артист предлагает Елене Степаненко забрать большую половину нажитого имущества, но она не готова идти на такие условия и хочет отобрать все.

Сергей Жорин отметил, что звезда уверена в воссоединении с неверным мужем, поэтому считает, что лучше имущество оставить себе, чтобы оно было в целости и сохранности. Для того, чтобы Петросян не смог в краткие сроки вновь связать себя узами брака, артистка подала два иска одновременно.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:43

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