Медики рассказали о негативном влиянии коронавируса на состояние сердца и сосудов





Доктор Мохаммад Маджид из UTHealth считает, что коронавирус способен отрицательно влиять даже на абсолютно здоровое сердце, становясь еще намного опаснее для людей с кардиологическими проблемами. По информации American College of Cardiology, уровень смертности от SARS-CoV-2 у пациентов с больным органом составляет 10,5%. Также наблюдается более частое инфицирование людей 65 летнего возраста и старше, имеющих гипертонию или ишемическую болезнь, нежели их сверстников без наличия сопутствующих заболеваний. В большинстве случаев такая категория инфицированных коронавирусом нуждается в критической помощи.В данное время длится процесс создания вакцины против COVID-19. Пока она не будет разработана, исследователи советуют вакцинироваться от гриппа, а людям, имеющим высокий риск осложнений, провести вакцинацию от пневмонии. Медики уточняют, что это не защитит от SARS-CoV-2, однако поможет избежать сопутствующих заболеваний во время заражения коронавирусом.