Медики рассказали о негативном влиянии коронавируса на состояние сердца и сосудов
Коронавирус, поражая органы дыхания, оказывает негативное влияние также и на состояние сердца и сосудов. Медики из США отмечают высокий уровень риска у людей, имеющих сердечную недостаточность.
Доктор Мохаммад Маджид из UTHealth считает, что коронавирус способен отрицательно влиять даже на абсолютно здоровое сердце, становясь еще намного опаснее для людей с кардиологическими проблемами. По информации American College of Cardiology, уровень смертности от SARS-CoV-2 у пациентов с больным органом составляет 10,5%. Также наблюдается более частое инфицирование людей 65 летнего возраста и старше, имеющих гипертонию или ишемическую болезнь, нежели их сверстников без наличия сопутствующих заболеваний. В большинстве случаев такая категория инфицированных коронавирусом нуждается в критической помощи.
В данное время длится процесс создания вакцины против COVID-19. Пока она не будет разработана, исследователи советуют вакцинироваться от гриппа, а людям, имеющим высокий риск осложнений, провести вакцинацию от пневмонии. Медики уточняют, что это не защитит от SARS-CoV-2, однако поможет избежать сопутствующих заболеваний во время заражения коронавирусом.
Доктор Мохаммад Маджид из UTHealth считает, что коронавирус способен отрицательно влиять даже на абсолютно здоровое сердце, становясь еще намного опаснее для людей с кардиологическими проблемами. По информации American College of Cardiology, уровень смертности от SARS-CoV-2 у пациентов с больным органом составляет 10,5%. Также наблюдается более частое инфицирование людей 65 летнего возраста и старше, имеющих гипертонию или ишемическую болезнь, нежели их сверстников без наличия сопутствующих заболеваний. В большинстве случаев такая категория инфицированных коронавирусом нуждается в критической помощи.
В данное время длится процесс создания вакцины против COVID-19. Пока она не будет разработана, исследователи советуют вакцинироваться от гриппа, а людям, имеющим высокий риск осложнений, провести вакцинацию от пневмонии. Медики уточняют, что это не защитит от SARS-CoV-2, однако поможет избежать сопутствующих заболеваний во время заражения коронавирусом.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:18