АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Ученые: Часть заразившихся коронавирусом людей проявляют неврологические симптомы

Ученые заявили, что часть заразившихся коронавирусом на начальной стадии заболевания людей проявляли неврологические симптомы. Среди них специалисты отметили судороги и инсульты.

Как уже известно, общая симптоматика COVID-19 несколько напоминает признаки ОРЗ или гриппа, так как включает одышку, кашель и повышение температуры тела. В некоторых случаях коронавирусная инфекция также проявляется в виде спутанности сознания, головной боли и даже диареи.

Не так давно в США был зафиксирован случай, когда жительница Мичигана, подхватившая коронавирус, с трудом смогла назвать свои данные врачам местной клиники. Проведенное обследование выявило у пациентки отек мозга и очаг воспаления, который характерен для некротической энцефалопатии. Последняя, как отмечают специалисты, является одним из осложнений гриппа и подобных вирусных инфекций.

По словам доктора Элиссы Фори, обнаруженное в ходе обследования вирусное воспаление свидетельствует о том, что коронавирус может повлечь за собой не только пневмонию, но и отек мозга. Это подтверждает также и история пациента с болезнью Паркинсона, у которого тест на COVID-19 дал положительный результат. У мужчины на начальной стадии заболевания помимо основных симптомов наблюдалась частичная потеря речи и диагностировался инсульт.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лолита Милявская не намерена рожать детей новому…
Принц Гарри запрещает Меган Маркл плохо отзываться о королевской…
В России появилась спецверсия японского пикапа Isuzu…
Виктория Каплий рассказала, как Никита Уманский "совал пальцы в интимные места Селены…
Российский обозреватель Виктор Баранец назвал армию США "гнилой и…
Адвокат Жорин раскрыл подробности громкого развода Петросяна и…
Безопасность прежде всего: В Чехии нудистов обязали носить защитные…
Поэт-песенник Михаил Шабров рассказал о похоронах матери Аллы…
Медики рассказали о негативном влиянии коронавируса на состояние сердца и…
Участнику «Дом-2» Алексею Безусу не нужна любовь Милены…
Ученые: Часть заразившихся коронавирусом людей проявляют неврологические…
Актриса Елена Валюшкина чувствует себя счастливой на карантине во время…
Самцы дельфинов в брачный период способны синхронизировать…
Модель Victoria's Secret Алексина Грэм заразилась…
«Друг познается в беде»: Александр Лукашенко снова обрушился с критикой на…
Xiaomi выпустит насадку для душа с защитой от бактерий и…
«Важно действовать на опережение»: Путин снова обратился к нации и продлил «выходные» до 30…
Алена Кравец увидела «кошмарный» вещий сон про Дану…
В NASA хотят обсудить способы борьбы с пандемией…
Актёр Антон Жижин опроверг наличие "звездной болезни" у внучки…
Экс-участник «Дом-2» Александр Задойнов расстроился из-за испорченной свадьбы в период…
Российские ученые придумали способ продления срока службы медицинских…
«Вышел в реанимацию с 1 апреля»: Елена Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в…
В России стали использовать QR-коды для контроля режима…
Джоан Роулинг объявила о запуске специальной платформы "Harry Potter at home" для…
В России стартовали продажи новых iPad Pro, MacBook Air и Mac…
В Италии начали опасаться голода больше, чем пандемии…
Nvidia представила мобильные версии видеокарт GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super для…
Просмотреть все новости