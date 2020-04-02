Ученые: Часть заразившихся коронавирусом людей проявляют неврологические симптомы





Как уже известно, общая симптоматика COVID-19 несколько напоминает признаки ОРЗ или гриппа, так как включает одышку, кашель и повышение температуры тела. В некоторых случаях коронавирусная инфекция также проявляется в виде спутанности сознания, головной боли и даже диареи.Не так давно в США был зафиксирован случай, когда жительница Мичигана, подхватившая коронавирус, с трудом смогла назвать свои данные врачам местной клиники. Проведенное обследование выявило у пациентки отек мозга и очаг воспаления, который характерен для некротической энцефалопатии. Последняя, как отмечают специалисты, является одним из осложнений гриппа и подобных вирусных инфекций.По словам доктора Элиссы Фори, обнаруженное в ходе обследования вирусное воспаление свидетельствует о том, что коронавирус может повлечь за собой не только пневмонию, но и отек мозга. Это подтверждает также и история пациента с болезнью Паркинсона, у которого тест на COVID-19 дал положительный результат. У мужчины на начальной стадии заболевания помимо основных симптомов наблюдалась частичная потеря речи и диагностировался инсульт.