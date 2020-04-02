Участнику «Дом-2» Алексею Безусу не нужна любовь Милены Безбородовой

Алексей Безус поставил точку в любовной связи с девушкой, потому как не собирается терпеть ее унижения. Участник телестройки признался, что у него есть люди, с которыми приходится общаться и уважать. Возлюбленная обязуется ценить друзей и родных парня, хотя и имеет право не жаловать этих людей внутренне. Сам Безус, как и многие другие, не желает иметь что-либо общее с лицами, оскорбляющими его. Себя Алексей называет простым человеком, который стремится быть счастливым, но как сложится его дальнейшая жизнь, он пока не знает.Свое пребывание в «Дом-2» Алексей Безус оправдал намерением всегда иметь деньги, так как воспитывает маленькую дочь, которую нужно поставить на ноги и обеспечивать. Обращаясь к тем, кто считал необходимым для участника шоу покинуть проект, он отметил, что если и уйдет, то один, и отправится жить в Сочи. Безус не желает для себя любви Милены Безбородовой, заявив, что она только делала его жизнь тяжелее и разрушала его., - подчеркнул Алексей Безус.