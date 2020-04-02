«Важно действовать на опережение»: Путин снова обратился к нации и продлил «выходные» до 30 апреля
Российский президент Владимир Путин снова обратился к населения страны из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции. Глава государства поблагодарил медиков и объявил о продлении режима нерабочих дней в РФ до 30 апреля.
Новое обращение президента транслировалось на сайте YouTube. В рамках этого выступления Владимир Владимирович отметил, что введенная ранее нерабочая неделя и режим самоизоляции граждан позволили стране выиграть ценное время для принятия упреждающих мер и мобилизации доступных ресурсов. «Мной было принято решение о продлении режима нерабочих дней вплоть до 30 апреля», - заявил президент.
Также Путин отметил в своем обращении, что одной из важнейших задач на сегодняшний день является сохранение зарплаты и рабочих мест за гражданами, назвав это общим приоритетом не только для Кабинета министров, но и для представителей отечественного бизнеса. При этом он подчеркнул, что в случае улучшения обстановки количество нерабочих дней в апреле может быть сокращено.
«Когда мы отчетливо понимаем всю сложность ситуации, у нас получается добиться снижения рисков. Уверен, что мы и в будущем продолжим надежные и согласованные общие действия. И в этом случае важно действовать на опережение», - заключил глава государства и пожелал россиянам здоровья.
Новое обращение президента транслировалось на сайте YouTube. В рамках этого выступления Владимир Владимирович отметил, что введенная ранее нерабочая неделя и режим самоизоляции граждан позволили стране выиграть ценное время для принятия упреждающих мер и мобилизации доступных ресурсов. «Мной было принято решение о продлении режима нерабочих дней вплоть до 30 апреля», - заявил президент.
Также Путин отметил в своем обращении, что одной из важнейших задач на сегодняшний день является сохранение зарплаты и рабочих мест за гражданами, назвав это общим приоритетом не только для Кабинета министров, но и для представителей отечественного бизнеса. При этом он подчеркнул, что в случае улучшения обстановки количество нерабочих дней в апреле может быть сокращено.
«Когда мы отчетливо понимаем всю сложность ситуации, у нас получается добиться снижения рисков. Уверен, что мы и в будущем продолжим надежные и согласованные общие действия. И в этом случае важно действовать на опережение», - заключил глава государства и пожелал россиянам здоровья.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:26