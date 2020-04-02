«Важно действовать на опережение»: Путин снова обратился к нации и продлил «выходные» до 30 апреля





Новое обращение президента транслировалось на сайте YouTube. В рамках этого выступления Владимир Владимирович отметил, что введенная ранее нерабочая неделя и режим самоизоляции граждан позволили стране выиграть ценное время для принятия упреждающих мер и мобилизации доступных ресурсов., - заявил президент.Также Путин отметил в своем обращении, что одной из важнейших задач на сегодняшний день является сохранение зарплаты и рабочих мест за гражданами, назвав это общим приоритетом не только для Кабинета министров, но и для представителей отечественного бизнеса. При этом он подчеркнул, что в случае улучшения обстановки количество нерабочих дней в апреле может быть сокращено., - заключил глава государства и пожелал россиянам здоровья.