Самцы дельфинов в брачный период способны синхронизировать пение





Исследование «пения» дельфинов-афалина дали представления о том, по какому сценарию проходит брачный период этого вида млекопитающих. Благодаря анализу аудио ученые выяснили, что во время сезона спаривания самцы образуют своеобразные «дуэты», при этом координируя свои движения и синхронизируя пение внутри союза. Подобный стиль поведения обеспечивает дельфинов возможностью оградить самку от конкурентов, а само соперничество в итоге сводится лишь к борьбе внутри альянса.Ученые утверждают, что подобные дуэты дельфины могут создавать не только на период сезонных брачных игр, но и на куда более долгий срок. Зафиксированы случаи, когда партнерство имело место в течение почти десяти лет.Кроме того, что у таких «рабочих пар» синхронизируется пение, привлекающее самок, афалины также действуют как одна группа. Ранее в научном мире считалось, что подобное сотрудничество свойственно только людям, но теперь стало очевидно: дельфины в смысле взаимодействия для достижения общей цели также достигли немалых успехов.