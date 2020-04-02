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Самцы дельфинов в брачный период способны синхронизировать пение

Самцы дельфинов рода афалин в брачный период создают своеобразные альянсы и синхронизируют пение. Подобное открытие было сделано учеными после анализа аудиозаписей звуков популяции млекопитающих, населяющих прибрежные воды Западной Австралии.
Самцы дельфинов в брачный период способны синхронизировать пение

Исследование «пения» дельфинов-афалина дали представления о том, по какому сценарию проходит брачный период этого вида млекопитающих. Благодаря анализу аудио ученые выяснили, что во время сезона спаривания самцы образуют своеобразные «дуэты», при этом координируя свои движения и синхронизируя пение внутри союза. Подобный стиль поведения обеспечивает дельфинов возможностью оградить самку от конкурентов, а само соперничество в итоге сводится лишь к борьбе внутри альянса.

Ученые утверждают, что подобные дуэты дельфины могут создавать не только на период сезонных брачных игр, но и на куда более долгий срок. Зафиксированы случаи, когда партнерство имело место в течение почти десяти лет.

Кроме того, что у таких «рабочих пар» синхронизируется пение, привлекающее самок, афалины также действуют как одна группа. Ранее в научном мире считалось, что подобное сотрудничество свойственно только людям, но теперь стало очевидно: дельфины в смысле взаимодействия для достижения общей цели также достигли немалых успехов.

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Наука / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:52

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