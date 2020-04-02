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Актриса Елена Валюшкина чувствует себя счастливой на карантине во время коронавируса

Российская актриса Елена Валюшкина порассуждала о жизни в период карантина. Она призналась, что чувствует себя счастливой, несмотря на пандемию коронавируса.
Актриса Елена Валюшкина чувствует себя счастливой на карантине во время коронавируса

Как призналась Елена Валюшкина, она проснулась утром с чувством счастья, напомнив, что люди в настоящее время проживают в страхе и тревоге. Актрисе приходится ежедневно из-за отсутствия работы по специальности читать книги, разбирать домашние вещи, садить семена и готовить пищу. Всеобщая паника привела к тому, что отечественная знаменитость постоянно якобы находит симптомы коронавируса у себя, но понимает, что их в действительности нет.

В такое нелегкое время с Еленой Валюшкиной рядом находятся родные и близкие. Теперь актрисе «легко дышать», чего прежде не было в ее личной жизни. Артистка, по собственному признанию, «задыхалась» в последние годы, проживая со ставшим чужим человеком и ощущая себя при этом ненужной и нелюбимой, хотя имела возможность полноценно работать на съемочных площадках. Пожалела она людей, который инфекция застигла в неподходящий момент, в период несчастья.

Елена Валюшкина по окончанию училища связала себя брачными узами со своим педагогом Леонидом Фоминым, они прожили вместе 11 лет. Брак завершился разводом. Актриса призналась, что супруг проклинал ее и пообещал никогда не прощать. Во второй раз Валюшкина вышла замуж за коллегу из театра Моссовета Александра Яцко, роман с которым вспыхнул во время работы над спектаклем «Однажды прошлым летом». Их бракосочетание состоялось в 1994 году, но спустя два десятка лет супруги расстались. От этого союза у артистки появились на свет дочь Мария и сын Василий.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:00

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