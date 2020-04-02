Модель Victoria's Secret Алексина Грэм заразилась коронавирусом

«У меня пропала возможность чётко выражать свою мысль, это произошло из-за проблем с лёгкими. У меня не получалось даже просто принять душ. Я нуждалась в помощь, когда мне необходимо было встать с кровать или просто поесть», — заявила модель поклонникам.



