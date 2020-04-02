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Модель Victoria's Secret Алексина Грэм заразилась коронавирусом

Недавно появилась информация о том, что модель Victoria's Secret Алексина Грэм заразилась коронавирусом. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Алексина Грэм рассказала о необычных признаках коронавируса, которые ощутила на себе. Модель сообщила, что COVID-19 проявился у неё в виде рвоты и диареи. Знаменитость посчитала это пищевым отравлением и не решилась обращаться за помощью к специалисту. Позднее она почувствовала себя хуже. Звезда Victoria's Secret ощутила сильный озноб и головокружение, у неё затруднилось дыхание.
«У меня пропала возможность чётко выражать свою мысль, это произошло из-за проблем с лёгкими. У меня не получалось даже просто принять душ. Я нуждалась в помощь, когда мне необходимо было встать с кровать или просто поесть», — заявила модель поклонникам.

Когда улучшение не наступила сестра приняла решение отвезти Грэм в клинику. Позднее врачи выявили у неё COVID-19. На своей странице в Instagram в режиме Stories знаменитость опубликовала снимок, на котором предстала в медицинской маске. Фотография была сделана в палате больницы. Алексина Грин предостерегла подписчиков об угрозе коронавирусной инфекции. «Люди всё также продолжают заниматься своими делами и не обращают внимание на рекомендации врачей. Оно того не стоит. Пожалуйста, проведите карантин дома в кругу семьи!» — призвала поклонников модель.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:44

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