«Друг познается в беде»: Александр Лукашенко снова обрушился с критикой на Москву





Как подчеркнул президент, Москве следовало бы сначала подумать о распространении угрозы заражения внутри страны, а уже после обсуждать возможное закрытие границ. Глава белорусского государства также допустил реальную возможность их закрытия, нодля этого должна была сложиться действительно «жуткая ситуация». Впрочем, утверждает Лукашенко, в Белоруссии ситуация с распространением COVID-19 на данный момент выглядит ничуть не хуже, чем в России., - посетовал политик.Александр Лукашенко также отметил, что российским властям вместо того, чтобы перекрывать границы, следовало бы заняться ограничением, касающимся перемещения граждан внутри самой России, чтобы коронавирусная инфекция не распространилась по всей ее территории. Подобную недоработку он назвал «головотяпством».