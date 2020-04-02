АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

«Друг познается в беде»: Александр Лукашенко снова обрушился с критикой на Москву

Закрывать границу между Россией и Белоруссией на фоне пандемии коронавирусной инфекции не было никакой необходимости. С таким заявлением выступил президент Александр Лукашенко, снова обвинивший Москву в недостаточной лояльности к соседней стране.
«Друг познается в беде»: Александр Лукашенко снова обрушился с критикой на Москву

Как подчеркнул президент, Москве следовало бы сначала подумать о распространении угрозы заражения внутри страны, а уже после обсуждать возможное закрытие границ. Глава белорусского государства также допустил реальную возможность их закрытия, нодля этого должна была сложиться действительно «жуткая ситуация». Впрочем, утверждает Лукашенко, в Белоруссии ситуация с распространением COVID-19 на данный момент выглядит ничуть не хуже, чем в России. «Зачем отрезать страну, в которой нет проблем. Как насчет выражения о том, что друг познается в беде», - посетовал политик.

Александр Лукашенко также отметил, что российским властям вместо того, чтобы перекрывать границы, следовало бы заняться ограничением, касающимся перемещения граждан внутри самой России, чтобы коронавирусная инфекция не распространилась по всей ее территории. Подобную недоработку он назвал «головотяпством».

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Друг познается в беде»: Александр Лукашенко снова обрушился с критикой на…
Xiaomi выпустит насадку для душа с защитой от бактерий и…
«Важно действовать на опережение»: Путин снова обратился к нации и продлил «выходные» до 30…
Алена Кравец увидела «кошмарный» вещий сон про Дану…
В NASA хотят обсудить способы борьбы с пандемией…
Актёр Антон Жижин опроверг наличие "звездной болезни" у внучки…
Экс-участник «Дом-2» Александр Задойнов расстроился из-за испорченной свадьбы в период…
Российские ученые придумали способ продления срока службы медицинских…
«Вышел в реанимацию с 1 апреля»: Елена Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в…
В России стали использовать QR-коды для контроля режима…
Джоан Роулинг объявила о запуске специальной платформы "Harry Potter at home" для…
В России стартовали продажи новых iPad Pro, MacBook Air и Mac…
В Италии начали опасаться голода больше, чем пандемии…
Nvidia представила мобильные версии видеокарт GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super для…
Экс-участница “Дом-2” Тоня Тодерика: “Джиган просто слабак и стал посмешищем на всю…
Youtube собирается выпустить свою версию…
Полина Максимова и Егор Корешков во время карантина обустраивают общий…
Главу СБР Владимира Драчева обвинили в растрате денег Союза на…
Селена Майер о флирте с Никитой Уманским: “Иногда нужно давать волю своим…
УАЗ повысил цены на свои…
«Губа лопнула, зуб откололся»: Юлия Барановская рассказала о происшествии перед съемками…
Посол ЕС Маркус Эдерер: "Не успевшим выехать россиянам в Европе продлят…
"Боюсь выходить на улицу": У беременной Кати Жужи начались панические атаки из-за…
Ученые не нашли доказательств распространения коронавируса с помощью…
Инна Макарова оставила все наследство дочери Наталье…
Дарья Пынзарь проводит карантин в Турции с пользой для…
Ученые выяснили, что витамин В3 может помочь в борьбе с раком…
Врачи рассказали о буднях в закрытой из-за коронавируса на карантин Эжвинской…
Просмотреть все новости