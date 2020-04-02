Xiaomi выпустит насадку для душа с защитой от бактерий и хлора





На стадии предварительного заказа, а фактически инвестирования, всем желающим изделие доступно по цене менее 10 долларов США, а после запуска серийного производства ценник вырастет в два раза. Новая насадка отличается наличием 40 отверстий, диаметр которых составляет всего 0,25 миллиметров, что позволяет принимать душ под максимально комфортным напором даже в том случае, если в системе слабое давление. Корпус изделия изготовлен из качественной и высокопрочной нержавеющей стали, которая отличается выраженными антикоррозионными качествами. По словам производителя, на этом материале не появятся разводы, следы ржавчины и прочие пятна даже спустя несколько лет эксплуатации.Но самое интересное находится внутри устройства. Речь о специальной двойной системе фильтрации воды. Первый слой создан с применением активированного углеродного волокна, позволяющего задерживать остатки хлора в воде. Второй слой представлен в виде хлопкового фильтра для удаления даже самых мелких примесей и частиц. Диаметр ячеек этого фильтра настолько маленький, что он способен задерживать до 99% бактерий. Менять фильтр пользователям придется в среднем раз в несколько месяцев.