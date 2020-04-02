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Xiaomi выпустит насадку для душа с защитой от бактерий и хлора

Китайская компания Xiaomi открыла на своей фирменной краудфандинговой площадке сбор средств для производства уникальной насадки для душа. Данное изделие, как отмечает разработчик, имеет встроенный фильтр от компании Diiib, который защищает от хлора и бактерий.
Xiaomi выпустит насадку для душа с защитой от бактерий и хлора

На стадии предварительного заказа, а фактически инвестирования, всем желающим изделие доступно по цене менее 10 долларов США, а после запуска серийного производства ценник вырастет в два раза. Новая насадка отличается наличием 40 отверстий, диаметр которых составляет всего 0,25 миллиметров, что позволяет принимать душ под максимально комфортным напором даже в том случае, если в системе слабое давление. Корпус изделия изготовлен из качественной и высокопрочной нержавеющей стали, которая отличается выраженными антикоррозионными качествами. По словам производителя, на этом материале не появятся разводы, следы ржавчины и прочие пятна даже спустя несколько лет эксплуатации.

Но самое интересное находится внутри устройства. Речь о специальной двойной системе фильтрации воды. Первый слой создан с применением активированного углеродного волокна, позволяющего задерживать остатки хлора в воде. Второй слой представлен в виде хлопкового фильтра для удаления даже самых мелких примесей и частиц. Диаметр ячеек этого фильтра настолько маленький, что он способен задерживать до 99% бактерий. Менять фильтр пользователям придется в среднем раз в несколько месяцев.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:30

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