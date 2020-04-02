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В NASA хотят обсудить способы борьбы с пандемией коронавируса

Ученые из NASA сообщили, что у них есть идеи и предложения, которые помогут остановить пандемию коронавируса. В скором времени эксперты обсудят способы борьбы со смертельной болезнью.

До недавнего времени основной реакцией NASA на пандемию COVID-19 был переход сотрудников агентства на удаленный режим работы. Теперь организация решила использовать научный потенциал для решения глобальной проблемы. Для этого ученые разработали внутреннюю платформу краудсорсинга NASA@WORK, которая принимает предложения от экспертов из нескольких областей. К ним относятся идеи по созданию средств индивидуальной защиты, а также способы их стерилизации и повторного использования.

Список также включает в себя проекты систем ИВЛ, которые можно оперативно запустить в серийное производство, помимо способов прогноза распространения коронавирусной инфекции и влияния на мировое сообщество. Агентство также прислушивается к инициативам по организации удалённой работы или передачи части функций человека различной технике и электронике. Кроме прочего, NASA пообещало исследователям дать доступ к своим суперкомпьютерам и искусственному интеллекту для разработки вакцины от SARS-CoV-2.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:17

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