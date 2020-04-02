В NASA хотят обсудить способы борьбы с пандемией коронавируса





До недавнего времени основной реакцией NASA на пандемию COVID-19 был переход сотрудников агентства на удаленный режим работы. Теперь организация решила использовать научный потенциал для решения глобальной проблемы. Для этого ученые разработали внутреннюю платформу краудсорсинга NASA@WORK, которая принимает предложения от экспертов из нескольких областей. К ним относятся идеи по созданию средств индивидуальной защиты, а также способы их стерилизации и повторного использования.Список также включает в себя проекты систем ИВЛ, которые можно оперативно запустить в серийное производство, помимо способов прогноза распространения коронавирусной инфекции и влияния на мировое сообщество. Агентство также прислушивается к инициативам по организации удалённой работы или передачи части функций человека различной технике и электронике. Кроме прочего, NASA пообещало исследователям дать доступ к своим суперкомпьютерам и искусственному интеллекту для разработки вакцины от SARS-CoV-2.