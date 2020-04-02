Российские ученые придумали способ продления срока службы медицинских масок
В Томском политехническом университете придумали метод продления срока использования медицинских защитных масок. Такие данные приводятся в публикации агентства ТАСС со ссылкой на пресс-службу ТПУ.
Сообщается, что речь идет именно о тканевых средствах защиты. Их исследователи из Томска предлагают начать обрабатывать с помощью специального препарата под названием «Арговит», который содержит в себе наночастицы серебра. Этот препарат был создан в сотрудничестве с коллегами из новосибирского НПЦ «Вектор-Вита» и мексиканского НАУ. «Речь идет о 20-процентном растворе комплексов из наночастиц серебра, которые дополнительно стабилизированы с помощью полимерных молекул. С их помощью предлагается пропитывать фильтрующие элементы медицинских масок, что позволяет повысить срок их службы до нескольких дней», - приводит агентство сообщение вуза.
Как рассказал профессор Алексей Петряков, который представляет одну из исследовательских школ при томском вузе, авторы уже обратились к правительству страны с просьбой оказать содействие в получении необходимой документации на использование своего изобретения. По его утверждению, обработанные «Арговитом» маски будут стоить ненамного дороже обычных, зато покупать их будет заметно выгоднее из-за существенно возросшего срока службы.
Сообщается, что речь идет именно о тканевых средствах защиты. Их исследователи из Томска предлагают начать обрабатывать с помощью специального препарата под названием «Арговит», который содержит в себе наночастицы серебра. Этот препарат был создан в сотрудничестве с коллегами из новосибирского НПЦ «Вектор-Вита» и мексиканского НАУ. «Речь идет о 20-процентном растворе комплексов из наночастиц серебра, которые дополнительно стабилизированы с помощью полимерных молекул. С их помощью предлагается пропитывать фильтрующие элементы медицинских масок, что позволяет повысить срок их службы до нескольких дней», - приводит агентство сообщение вуза.
Как рассказал профессор Алексей Петряков, который представляет одну из исследовательских школ при томском вузе, авторы уже обратились к правительству страны с просьбой оказать содействие в получении необходимой документации на использование своего изобретения. По его утверждению, обработанные «Арговитом» маски будут стоить ненамного дороже обычных, зато покупать их будет заметно выгоднее из-за существенно возросшего срока службы.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:00