Российские ученые придумали способ продления срока службы медицинских масок





Сообщается, что речь идет именно о тканевых средствах защиты. Их исследователи из Томска предлагают начать обрабатывать с помощью специального препарата под названием «Арговит», который содержит в себе наночастицы серебра. Этот препарат был создан в сотрудничестве с коллегами из новосибирского НПЦ «Вектор-Вита» и мексиканского НАУ., - приводит агентство сообщение вуза.Как рассказал профессор Алексей Петряков, который представляет одну из исследовательских школ при томском вузе, авторы уже обратились к правительству страны с просьбой оказать содействие в получении необходимой документации на использование своего изобретения. По его утверждению, обработанные «Арговитом» маски будут стоить ненамного дороже обычных, зато покупать их будет заметно выгоднее из-за существенно возросшего срока службы.