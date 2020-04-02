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Экс-участник «Дом-2» Александр Задойнов расстроился из-за испорченной свадьбы в период пандемии

Бывший участник популярного телепроекта «Дом-2» Александр Задойнов получил неприятное сообщение, которое касается его свадьбы. Из-за коронавируса он сможет попасть в ЗАГС только с невестой, без всяческой поддержки родных и близких.
Экс-участник «Дом-2» Александр Задойнов расстроился из-за испорченной свадьбы в период пандемии

В прошедшем году в Сочи Александр Задойнов познакомился с любовью всей жизни: риелтором Ксенией. Отношения новой пары развивались стремительно, а в новогоднюю ночь экс-участник скандальной передачи «Дом-2» сделал возлюбленной предложение руки и сердца. В январе они подали заявление в ЗАГС и назначили дату свадьбы - 4 апреля.

За небольшой промежуток времени будущим супругам пришлось отменить все намеченное в связи с пандемией коронавируса Covid-19. Александр Задойнов и его любимая заявили всем приглашенным, что сыграют свадьбу летом, а весной они только распишутся и отметят это событие в компании родственников. Вместе с тем, и такие планы попали под угрозу срыва. Бывший участник телестройки за два дня до росписи связался с сотрудниками ЗАГСа и те сообщили ему неприятную новость. Как оказалось, для регистрации отношений разрешается приходить только вдвоем, не пускают даже фотографа. «Это жестко и несправедливо!» - отметил Задойнов, возмущенный отсутствием поддержки молодой семьи, которая, по его мнению, должна быть обязательно, к тому же, это день, который молодоженам хочется запечатлеть на память.

Для Александра это первое бракосочетание, поэтому он, вероятно, так сильно волнуется. У бывшего участника «Дом-2» есть две дочери от прежних девушек, ни одну из которых он не звал под венец.

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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:05

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