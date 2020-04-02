«Вышел в реанимацию с 1 апреля»: Елена Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США





, - приводит слова Малышевой «МК». При этом, подчеркнула доктор медицинских наук, на данный момент учреждение, в котором находится ее наследник, переквалифицировано в клинику по приему пациентов с COVID-19., - отметила знаменитость.Малышева также добавила, что ситуация, которая сложилась с этим заболеванием в Америке, объективно является очень сложным, а потому специализация медиков не имеет особого значения для их участия в спасении граждан., - подытожила она.