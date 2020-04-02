«Вышел в реанимацию с 1 апреля»: Елена Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Известная российская телеведущая Елена Малышева подробно рассказала о том, что один из ее сыновей на данный момент учится в США и вместе с тем помогает жителям страны в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Саму ситуацию, которая сложилась в Штатах, она сравнила с войной.
«Мой сын сейчас учится в США на кардиолога в одном из трех крупнейших профильных госпиталей этой страны», - приводит слова Малышевой «МК». При этом, подчеркнула доктор медицинских наук, на данный момент учреждение, в котором находится ее наследник, переквалифицировано в клинику по приему пациентов с COVID-19. «Все, кто работает и учится в этом госпитале, вышли на борьбу с коронавирусом. Мой сын с 1 апреля тоже вышел работать в отделение реанимации», - отметила знаменитость.
Малышева также добавила, что ситуация, которая сложилась с этим заболеванием в Америке, объективно является очень сложным, а потому специализация медиков не имеет особого значения для их участия в спасении граждан. «Сейчас там как на войне. У нас в России ситуация пока не настолько тяжелая», - подытожила она.
«Мой сын сейчас учится в США на кардиолога в одном из трех крупнейших профильных госпиталей этой страны», - приводит слова Малышевой «МК». При этом, подчеркнула доктор медицинских наук, на данный момент учреждение, в котором находится ее наследник, переквалифицировано в клинику по приему пациентов с COVID-19. «Все, кто работает и учится в этом госпитале, вышли на борьбу с коронавирусом. Мой сын с 1 апреля тоже вышел работать в отделение реанимации», - отметила знаменитость.
Малышева также добавила, что ситуация, которая сложилась с этим заболеванием в Америке, объективно является очень сложным, а потому специализация медиков не имеет особого значения для их участия в спасении граждан. «Сейчас там как на войне. У нас в России ситуация пока не настолько тяжелая», - подытожила она.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:52