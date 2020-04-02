В России стали использовать QR-коды для контроля режима изоляции





На сайте правительства Нижегородской области сообщается, что в регионе вводится оформление заявок на переезд или уход из места проживания, которые будут подтверждаться с помощью QR-кода. Глава субъекта Глеб Никитин добавил, что для этого гражданам необходимо обратиться к услугам сервиса «Карта жителя Нижегородской области». В случае отсутствия интернета или смартфона - соотечественники всегда могут позвонить по номеру 112, и сотрудники службы оформят номер заявки.Вместо вышеназванных кодов россияне также смогут предоставить заверенную работодателем справку или другие документы, вроде служебного удостоверения. Известно, что аналогичные меры планируют ввести в Свердловской области, Подмосковье и Москве. Никитин отметил, что указ не утверждает единой обязательной системы передвижения. Каждый местный житель сможет подтвердить свое право выходить на улицу необходимостью выгулять питомца, вынести мусор либо пойти в магазин за продуктами. Все же полицейские могут потребовать предъявить паспорт.