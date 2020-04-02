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В России стартовали продажи новых iPad Pro, MacBook Air и Mac mini

В России начались продажи новых ноутбуков MacBook Air от американской компании Apple. На официально сайте производителя россиянам уже доступен раздел с покупкой этих устройств, а также планшетов iPad Pro и персональных компьютеров Mac mini.
В России стартовали продажи новых iPad Pro, MacBook Air и Mac mini

Примечательно, что в день презентации новинок от инженеров из Купертино - 18 марта, представленные гаджеты были недоступными для покупки, однако теперь у всех желающих появилась такая возможность. Стоит отметить, что одним из основных нововведений в новом MacBook Air стала новая клавиатура под названием Magic Keyboard с «ножничным» механизмом клавиш – он пришел на смену старому механизму типа «бабочка», который пользователи давно критиковали за недостаточную надежность и чрезмерное залипание клавиш. В результате производителю пришлось отказаться от использования этой технологии.

В самой простой конфигурации новый MacBook Air оснащается процессором Intel Core i3 10-го поколения и твердотельным накопителем на 256 гигабайт. Стоимость ноутбука в такой комплектации составит 89 990 рублей. За топовую версию с CPU Intel Core i7, 2-терабайтным SSD-диском и 16 гигабайтами ОЗУ придется выложить 214 990 рублей.

Примечательно, что в компании обещают доставить новые устройства в период 9-16 апреля всем покупателям, которые оформят заказ прямо сейчас.

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Технологии / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:25

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