В России стартовали продажи новых iPad Pro, MacBook Air и Mac mini





Примечательно, что в день презентации новинок от инженеров из Купертино - 18 марта, представленные гаджеты были недоступными для покупки, однако теперь у всех желающих появилась такая возможность. Стоит отметить, что одним из основных нововведений в новом MacBook Air стала новая клавиатура под названием Magic Keyboard с «ножничным» механизмом клавиш – он пришел на смену старому механизму типа «бабочка», который пользователи давно критиковали за недостаточную надежность и чрезмерное залипание клавиш. В результате производителю пришлось отказаться от использования этой технологии.В самой простой конфигурации новый MacBook Air оснащается процессором Intel Core i3 10-го поколения и твердотельным накопителем на 256 гигабайт. Стоимость ноутбука в такой комплектации составит 89 990 рублей. За топовую версию с CPU Intel Core i7, 2-терабайтным SSD-диском и 16 гигабайтами ОЗУ придется выложить 214 990 рублей.Примечательно, что в компании обещают доставить новые устройства в период 9-16 апреля всем покупателям, которые оформят заказ прямо сейчас.