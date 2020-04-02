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В Италии начали опасаться голода больше, чем пандемии коронавируса

Британские журналисты сообщили, что внимание жителей Италии постепенно смещается с коронавируса на невозможность заработка. В стране начали опасаться голода больше, чем пандемии.
В Италии начали опасаться голода больше, чем пандемии коронавируса

После введения карантинных мер люди на всей территории Италии пели и играли на музыкальных инструментах со своих балконов, чтобы подбодрить соотечественников. Спустя три недели все остановилось, ведь большая часть граждан, особенно на необеспеченном юге страны, осознает, что голод представляет собой реальную угрозу. «Теперь люди больше боятся не столько вируса, сколько бедности. Многие остались без работы и голодны», - сказал Сальваторе Меллусо, священник из прихода в Неаполе. Недовольство особенно нарастает в малоимущих провинциях Кампании, Калабрии, Сицилии и Апулии, где у местных жителей заканчиваются запасы продуктов и средств.

Поступали сообщения о том, что на владельцев малого бизнеса даже оказывалось давление, чтобы они раздавали еду бесплатно, в то время как сотрудники полиции патрулируют супермаркеты во избежание кражи. Экономисты утверждают, что многие итальянцы оказались не готовыми к напряженной финансовой остановке, а большинство предприятий может обанкротиться. Ввиду будущих социальных волнений премьер-министр Джузеппе Конте сообщил, что 4,3 млрд евро будут экстренно переведены из Фонда солидарности ЕС во все регионы, а дополнительные 400 млн евро будут конвертировать в талоны на пропитание.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:18

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