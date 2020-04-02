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Nvidia представила мобильные версии видеокарт GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super для ноутбуков

Компания Nvidia представила семейство новых мобильных видеокарт для ноутбуков. По уточненным данным, речь идет о двух топовых графических решениях от вендора - GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super.
Nvidia представила мобильные версии видеокарт GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super для ноутбуков

Примечательно, что когда компания только объявила о планах провести 2 апреля презентацию мобильных новинок, многие эксперты рассчитывали увидеть в их числе также мобильные версии видеоадаптеров RTX 2060 Super и GTX 1650 Ti, однако о них не упоминается. Зато обе представленные модели теперь доступны в том числе и в версиях Max-Q с уменьшенным энергопотреблением, ради которого, разумеется, пришлось пожертвовать частотами. Также отмечается, что обе карты получили технологию Dynamic Boost, которая позволяет динамически распределять лимиты мощности между дискретной видеокартой и встроенным в процессор ноутбука видеоядром.

Что же касается технических характеристик новинок, то они ожидаемо ниже, чем у десктопных аналогов. Так, топовая RTX 2080 Super имеет в своем распоряжении 3072 ядра CUDA, в то время как RTX 2070 Super располагает 2560 ядрами. Как отмечает сама компания, уже до конца весны в продажу поступят около сотни моделей ноутбуков, которые будут оснащены новыми картами. Первые таким модели, и вовсе, должны появиться на полках магазинов уже к 15 апреля.

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Технологии / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:11

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