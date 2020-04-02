Экс-участница “Дом-2” Тоня Тодерика: “Джиган просто слабак и стал посмешищем на всю страну”

Она тоже была в аналогичной ситуации, когда молодой человек Василий сбежал на проект, чтобы не нести ответственность за семью. Участникам удалось сохранить отношения, но ситуация в доме модели потрясла знаменитость., - написала Тодерика.Она считает, что Самойлова прошла сложный период, после чего получила нож в спину от близкого человека. В конце участница телестройки назвала Джигана слабаком, так как его супруге пока не станет легче от поддержки фанатов, но прощать поведение человека, не способного справиться с искушениями, нельзя.