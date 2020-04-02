Экс-участница “Дом-2” Тоня Тодерика: “Джиган просто слабак и стал посмешищем на всю страну”
Несмотря на рождение сына, отношения рэпера Джигана и Оксаны Самойловой разрушились. Экс-участница “Дом-2” Тоня Тодерика решила поддержать многодетную мать, опубликовав гневный пост в Instagram.
Она тоже была в аналогичной ситуации, когда молодой человек Василий сбежал на проект, чтобы не нести ответственность за семью. Участникам удалось сохранить отношения, но ситуация в доме модели потрясла знаменитость. “Сижу и думаю, как же он не оценил такой дар в виде семьи. Этот шанс даётся не каждому. Любящая, преданная, добрая, умная жена, которая родила ему четверых детей. Семья — самая великая сила и большое богатство. А он ходил налево, гулял. И сейчас вообще съехал с тормозов”, - написала Тодерика.
Она считает, что Самойлова прошла сложный период, после чего получила нож в спину от близкого человека. В конце участница телестройки назвала Джигана слабаком, так как его супруге пока не станет легче от поддержки фанатов, но прощать поведение человека, не способного справиться с искушениями, нельзя.
Она тоже была в аналогичной ситуации, когда молодой человек Василий сбежал на проект, чтобы не нести ответственность за семью. Участникам удалось сохранить отношения, но ситуация в доме модели потрясла знаменитость. “Сижу и думаю, как же он не оценил такой дар в виде семьи. Этот шанс даётся не каждому. Любящая, преданная, добрая, умная жена, которая родила ему четверых детей. Семья — самая великая сила и большое богатство. А он ходил налево, гулял. И сейчас вообще съехал с тормозов”, - написала Тодерика.
Она считает, что Самойлова прошла сложный период, после чего получила нож в спину от близкого человека. В конце участница телестройки назвала Джигана слабаком, так как его супруге пока не станет легче от поддержки фанатов, но прощать поведение человека, не способного справиться с искушениями, нельзя.