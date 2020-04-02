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Главу СБР Владимира Драчева обвинили в растрате денег Союза на жену

Сергей Голиков, занимающий на данный момент должность исполнительного директора СБР, выступил с довольно серьезными обвинениями в адрес своего непосредственного начальника Владимира Драчева. Утверждается, что глава Союза биатлонистов растрачивал средства на нужды своей супруги.
Главу СБР Владимира Драчева обвинили в растрате денег Союза на жену

С таким заявлением Голиков выступил в беседе с журналистами «СЭ». По его словам, Драчев тратил средства СБР на оплату личного водителя для супруги. «Около полутора лет господин Драчев оплачивал зарплату водителю, который на его личной машине возил супругу главы Союза, разумеется, за счет организации. Растраты таким образом составили порядка полутора миллионов», - заявил он.

Примечательно, что ранее российское агентство «РИА Новости» получило в свое распоряжение письмо на имя Драчева, в котором ветераны отечественного спорта, тренеры и представители корпуса судей призвали руководителя Союза добровольно уйти с должности. Причем, в списке людей, поставивших свою подпись под этим письмом, значатся довольно известные в российском биатлоне личности.

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Спорт / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:44

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