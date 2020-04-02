Полина Максимова и Егор Корешков во время карантина обустраивают общий быт





Иван Ургант утверждает, что во время съемок сериала «257 причин, чтобы жить» произошло «невероятное чудо». «Актеры, играющие роль влюблённых, полюбили друг друга по-настоящему», – отметил телеведущий. Недавно стало известно, что Полина Максимова и Егор Корешков уже шесть месяцев ведут общее хозяйство.Во время карантина у артистов есть время для обустройства квартиры и разбора вещей. Поговаривали, в первый день совместных съемок актриса заявила, что станет супругой Корешкова после того, как состоится премьера сериала. Позднее Максимова отметила, что это правда. Для выхода в свет артистка выбрала тёмное пышное платье с завышенной талией. Зрители сразу заметили данный акцент и начали обсуждать вероятную беременность кумира.Стоит отметить, что Полина Максимова сыграла в сериале "257 причин, чтобы жить" девушку, которая излечилась от онкологии, однако потеряла вкус к жизни. Для участия в проекте актрисе пришлось сбрить волосы. По её словам, она убрала лишнее и обрела нужное.