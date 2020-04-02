Селена Майер о флирте с Никитой Уманским: “Иногда нужно давать волю своим дьяволам”





Девушки раньше были лучшими подругами, но Майер отметила, что иногда стоит давать волю своим дьяволам, а также она прекрасно знает цену таким отношениям. Вот только участница начинает вести свою игру, если люди не ценят дружбу и не слушают мнение иных людей. Вика Каплий поймет сложившуюся ситуацию позже.Раньше бывшая подруга жаловалась, что Майер не стала слишком горевать из-за ее ухода. Кроме того, Вика назвала соперницу легкодоступной особой, просмотрев видео, опубликованное Анитой Кобелевой, после встречи участницы с Уманским.