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Селена Майер о флирте с Никитой Уманским: “Иногда нужно давать волю своим дьяволам”

Селена Майер не стала терять время в отсутствии Вики Каплий, пофлиртовав с Никитой Уманским. Затем участница “Дом−2” решила извиниться за свое поведение перед подписчиками, опубликовав пост в Instagram.
Селена Майер о флирте с Никитой Уманским: “Иногда нужно давать волю своим дьяволам”

Девушки раньше были лучшими подругами, но Майер отметила, что иногда стоит давать волю своим дьяволам, а также она прекрасно знает цену таким отношениям. Вот только участница начинает вести свою игру, если люди не ценят дружбу и не слушают мнение иных людей. Вика Каплий поймет сложившуюся ситуацию позже.

Раньше бывшая подруга жаловалась, что Майер не стала слишком горевать из-за ее ухода. Кроме того, Вика назвала соперницу легкодоступной особой, просмотрев видео, опубликованное Анитой Кобелевой, после встречи участницы с Уманским.

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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:38

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