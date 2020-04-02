УАЗ повысил цены на свои внедорожники





Мониторинг стоимости моделей УАЗа показал, что весенняя прибавка к цене оказалась весьма ощутимой. Таким образом подорожал популярный внедорожник "Патриот" с двигателем мощностью 135 л. с., который теперь в стандартной комплектации стоит 865 тысяч рублей, хотя раньше ценник составлял 835 тысяч рублей. На 30 тысяч рублей прибавили в стоимости версии "Классик", "Оптимум", а также эксклюзивные "Престиж" и "Максимум".В то же время, топовый вариант "Патриота" теперь можно приобрести за 1,1 млн рублей, а модель с "автоматом" обойдется покупателю в 1 млн рублей. Изменения в прайс-листе также коснулись УАЗ "Хантер" и "Пикап". К примеру, исполнение "Классик Fleet" с китайской КПП BAIC продается за 762 тысячи рублей. Базовая комплектация второй машины в автосалонах стоит около 877 тысяч рублей, а самые топовые прибавили к ценнику по 50 тысяч рублей.