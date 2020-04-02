«Губа лопнула, зуб откололся»: Юлия Барановская рассказала о происшествии перед съемками «Мужское/Женское»
Известная российская телеведущая Юлия Барановская рассказала о том, как однажды перед очень важными съемками разбила губу и сломала зуб. Эта история, отметила знаменитость, случилась с ней перед кастингом в проект «Мужское/Женское», ведущей которого она является на данный момент.
«К моменту кастинга на шоу у меня уже имелся определенный телевизионный опыт, однако для Первого канала и такого мастера как Александр Гордон, я, конечно же, была полным новичком», - вспоминает звезда. Барановская рассказала, что многие пугали ее «суровым Гордоном», а она даже не могла понять, почему ей следует опасаться коллегу, что и позволило с легкостью пройти отбор. Впрочем, во время съемок первых выпусков телеведущая все же столкнулась с нервозностью. Более того, однажды с ней произошел инцидент, который едва не сорвал презентацию нового сезона шоу.
«Это был очень важный для всех день. Но меня зачем-то потянуло в гости к подруге. Когда уже собиралась возвращаться домой, споткнулась и со всей силы ударилась лицом о стеклянную дверь. Губа лопнула, зуб откололся», - приводит слова Юлии Барановской портал «Телепрограмма». Впрочем, отмечает артистка, провести тот эфир все-таки удалось блестяще и без инцидентов.
«К моменту кастинга на шоу у меня уже имелся определенный телевизионный опыт, однако для Первого канала и такого мастера как Александр Гордон, я, конечно же, была полным новичком», - вспоминает звезда. Барановская рассказала, что многие пугали ее «суровым Гордоном», а она даже не могла понять, почему ей следует опасаться коллегу, что и позволило с легкостью пройти отбор. Впрочем, во время съемок первых выпусков телеведущая все же столкнулась с нервозностью. Более того, однажды с ней произошел инцидент, который едва не сорвал презентацию нового сезона шоу.
«Это был очень важный для всех день. Но меня зачем-то потянуло в гости к подруге. Когда уже собиралась возвращаться домой, споткнулась и со всей силы ударилась лицом о стеклянную дверь. Губа лопнула, зуб откололся», - приводит слова Юлии Барановской портал «Телепрограмма». Впрочем, отмечает артистка, провести тот эфир все-таки удалось блестяще и без инцидентов.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:24