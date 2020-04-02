«Губа лопнула, зуб откололся»: Юлия Барановская рассказала о происшествии перед съемками «Мужское/Женское»





, - вспоминает звезда. Барановская рассказала, что многие пугали ее «суровым Гордоном», а она даже не могла понять, почему ей следует опасаться коллегу, что и позволило с легкостью пройти отбор. Впрочем, во время съемок первых выпусков телеведущая все же столкнулась с нервозностью. Более того, однажды с ней произошел инцидент, который едва не сорвал презентацию нового сезона шоу., - приводит слова Юлии Барановской портал «Телепрограмма». Впрочем, отмечает артистка, провести тот эфир все-таки удалось блестяще и без инцидентов.