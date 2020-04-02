АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Посол ЕС Маркус Эдерер: "Не успевшим выехать россиянам в Европе продлят визы"

Многие россияне не успели покинуть Шенгенскую зону до закрытия границ из-за пандемии COVID-19. Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер заявил, что россиянам в Европе продлят визы.

Гражданам РФ могут продлить срок действия краткосрочных виз до 90 дней. Речь идет о соотечественниках, которые не сумели приехать на родину ввиду ограничений на границе. Кроме прочего, в случае необходимости туристам предоставят национальные визы с продленной валидностью или разрешение на ВМЖ, если их вынужденное пребывание превысит вышеназванный срок.

Эдерер проинформировал, что путешественники могут не опасаться штрафных санкций при просрочке визы, а произошедшее не будут учитывать при будущем оформлении "шенгена". По словам дипломата, чтобы получить подобные услуги, туристам нужно обратиться за помощью к сотрудникам миграционных служб. Известно, что власти Евросоюза установили ограничительные меры на въезд и выезд из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Это положение распространяется на граждан третьих стран и продлится как минимум 30 дней.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Италии начали опасаться голода больше, чем пандемии…
Nvidia представила мобильные версии видеокарт GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super для…
Экс-участница “Дом-2” Тоня Тодерика: “Джиган просто слабак и стал посмешищем на всю…
Youtube собирается выпустить свою версию…
Полина Максимова и Егор Корешков во время карантина обустраивают общий…
Главу СБР Владимира Драчева обвинили в растрате денег Союза на…
Селена Майер о флирте с Никитой Уманским: “Иногда нужно давать волю своим…
УАЗ повысил цены на свои…
«Губа лопнула, зуб откололся»: Юлия Барановская рассказала о происшествии перед съемками…
Посол ЕС Маркус Эдерер: "Не успевшим выехать россиянам в Европе продлят…
"Боюсь выходить на улицу": У беременной Кати Жужи начались панические атаки из-за…
Ученые не нашли доказательств распространения коронавируса с помощью…
Инна Макарова оставила все наследство дочери Наталье…
Дарья Пынзарь проводит карантин в Турции с пользой для…
Ученые выяснили, что витамин В3 может помочь в борьбе с раком…
Врачи рассказали о буднях в закрытой из-за коронавируса на карантин Эжвинской…
Младшая дочь Светланы Лободы Тильда гуляет на улице во время…
Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи…
Названы самые популярные операционные системы и браузеры в 2020…
"Раздал тонну гречки бесплатно": Давид Манукян занялся…
В России стартует предварительный заказ на новые флагманы Huawei P40 и P40…
«У меня контракт»: Юлия Высоцкая продолжает работать на…
В Samsung Galaxy S20 обнаружили скрытую…
"Всех контролирую": Евгений Петросян рассказал о своих занятиях на…
"АвтоВАЗ" планирует выпустить LADA Granta…
Кристина Асмус рассказала, что её супруг Гарик Харламов боится летать на…
Оперативный штаб: Почти половина новых зараженных COVID-19 в Москве – молодые…
«Половина магазинов закрыты, кафе тоже»: Ольга Рапунцель рассказала, как прошел день рождения Василисы на…
Просмотреть все новости