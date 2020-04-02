Посол ЕС Маркус Эдерер: "Не успевшим выехать россиянам в Европе продлят визы"





Гражданам РФ могут продлить срок действия краткосрочных виз до 90 дней. Речь идет о соотечественниках, которые не сумели приехать на родину ввиду ограничений на границе. Кроме прочего, в случае необходимости туристам предоставят национальные визы с продленной валидностью или разрешение на ВМЖ, если их вынужденное пребывание превысит вышеназванный срок.Эдерер проинформировал, что путешественники могут не опасаться штрафных санкций при просрочке визы, а произошедшее не будут учитывать при будущем оформлении "шенгена". По словам дипломата, чтобы получить подобные услуги, туристам нужно обратиться за помощью к сотрудникам миграционных служб. Известно, что власти Евросоюза установили ограничительные меры на въезд и выезд из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Это положение распространяется на граждан третьих стран и продлится как минимум 30 дней.