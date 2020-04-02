"Боюсь выходить на улицу": У беременной Кати Жужи начались панические атаки из-за коронавируса





В конце февраля Катя Жужа сыграла свадьбу с пилотом серии «Формула-2» Артемом Маркеловым. Молодожёны отметили торжество в кругу близких и родных людей. Тогда пользователи Сети решили, что экс-ведущая «Дом-2» беременна, но сама Катя Жужа никак не комментировала данные слухи. Несколько недель назад она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с округлившимся животом.Сейчас Катя Жужа постоянно общается со своими фанатами и рассказывает им, как протекает ее беременность. Также бывшая телеведущая шоу «Дом-2» отмечает, что соблюдает все правила карантина и боится заходить в лифт, находиться в подъезде и даже выходить из дома. Недавно она отменила запланированный поход к врачу. Катя Жужа написала: "У меня какие-то панические атаки начались из-за этого вируса. Никуда не выхожу, мне просто страшно".