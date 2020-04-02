Инна Макарова оставила все наследство дочери Наталье Бондарчук
Известная российская актриса кино и театра Инна Макарова, которая скончалась 25 марта на 94-м году жизни, оставила после себя довольно солидное наследство. Как оказалось, все это достанется одному единственному человеку – дочери народной артистки Наталье Бондарчук, рожденной в браке с известным режиссером Сергеем Бондарчуком.
Примечательно, что дочери покойной - актрисе Наталье Бондарчук, - в 2020 году исполняется уже 70 лет, но она оказалась единственной наследницей. В целом, у Макаровой и не было других родственников, тем более, что оба ее мужа скончались уже давно. При этом звезда имела в собственности квартиру, полученную от государства более 70 лет назад после съемок в «Молодой гвардии». Сначала они с первым супругом Сергеем Бондарчуком ютились в небольшой квартирке на ул. Песчаной, но после рождения дочери актриса отправилась в городской совет и попросила улучшить жилищные условия семьи. После этого Макаровой и ее супругу вручили ключи от просторного жилья на бульваре Украинском, который расположен неподалеку от пл. Европы.
Кроме всего прочего, при жизни у актрисы также была большая дача в Раздорах (Подмосковье). Как утверждают опытные рыночные эксперты, за сотку земли в этих местах просят от 200 000 рублей. Примечательно, что всего несколько лет тому назад на даче народной артистки побывала команда телепроекта «Идеальный ремонт», которая заметно преобразила участок.
Примечательно, что дочери покойной - актрисе Наталье Бондарчук, - в 2020 году исполняется уже 70 лет, но она оказалась единственной наследницей. В целом, у Макаровой и не было других родственников, тем более, что оба ее мужа скончались уже давно. При этом звезда имела в собственности квартиру, полученную от государства более 70 лет назад после съемок в «Молодой гвардии». Сначала они с первым супругом Сергеем Бондарчуком ютились в небольшой квартирке на ул. Песчаной, но после рождения дочери актриса отправилась в городской совет и попросила улучшить жилищные условия семьи. После этого Макаровой и ее супругу вручили ключи от просторного жилья на бульваре Украинском, который расположен неподалеку от пл. Европы.
Кроме всего прочего, при жизни у актрисы также была большая дача в Раздорах (Подмосковье). Как утверждают опытные рыночные эксперты, за сотку земли в этих местах просят от 200 000 рублей. Примечательно, что всего несколько лет тому назад на даче народной артистки побывала команда телепроекта «Идеальный ремонт», которая заметно преобразила участок.
Культура
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:04