Инна Макарова оставила все наследство дочери Наталье Бондарчук





Примечательно, что дочери покойной - актрисе Наталье Бондарчук, - в 2020 году исполняется уже 70 лет, но она оказалась единственной наследницей. В целом, у Макаровой и не было других родственников, тем более, что оба ее мужа скончались уже давно. При этом звезда имела в собственности квартиру, полученную от государства более 70 лет назад после съемок в «Молодой гвардии». Сначала они с первым супругом Сергеем Бондарчуком ютились в небольшой квартирке на ул. Песчаной, но после рождения дочери актриса отправилась в городской совет и попросила улучшить жилищные условия семьи. После этого Макаровой и ее супругу вручили ключи от просторного жилья на бульваре Украинском, который расположен неподалеку от пл. Европы.Кроме всего прочего, при жизни у актрисы также была большая дача в Раздорах (Подмосковье). Как утверждают опытные рыночные эксперты, за сотку земли в этих местах просят от 200 000 рублей. Примечательно, что всего несколько лет тому назад на даче народной артистки побывала команда телепроекта «Идеальный ремонт», которая заметно преобразила участок.