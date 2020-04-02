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Инна Макарова оставила все наследство дочери Наталье Бондарчук

Известная российская актриса кино и театра Инна Макарова, которая скончалась 25 марта на 94-м году жизни, оставила после себя довольно солидное наследство. Как оказалось, все это достанется одному единственному человеку – дочери народной артистки Наталье Бондарчук, рожденной в браке с известным режиссером Сергеем Бондарчуком.
Инна Макарова оставила все наследство дочери Наталье Бондарчук

Примечательно, что дочери покойной - актрисе Наталье Бондарчук, - в 2020 году исполняется уже 70 лет, но она оказалась единственной наследницей. В целом, у Макаровой и не было других родственников, тем более, что оба ее мужа скончались уже давно. При этом звезда имела в собственности квартиру, полученную от государства более 70 лет назад после съемок в «Молодой гвардии». Сначала они с первым супругом Сергеем Бондарчуком ютились в небольшой квартирке на ул. Песчаной, но после рождения дочери актриса отправилась в городской совет и попросила улучшить жилищные условия семьи. После этого Макаровой и ее супругу вручили ключи от просторного жилья на бульваре Украинском, который расположен неподалеку от пл. Европы.

Кроме всего прочего, при жизни у актрисы также была большая дача в Раздорах (Подмосковье). Как утверждают опытные рыночные эксперты, за сотку земли в этих местах просят от 200 000 рублей. Примечательно, что всего несколько лет тому назад на даче народной артистки побывала команда телепроекта «Идеальный ремонт», которая заметно преобразила участок.

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Культура
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:04

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