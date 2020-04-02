Врачи рассказали о буднях в закрытой из-за коронавируса на карантин Эжвинской больнице





В стационаре из-за COVID-19 находятся 263 человек. Все пациенты в зависимости от результатов ПЦР-анализов разделены по отделениям, этажам и корпусам. Подобная мера позволит снизить риск передачи возбудителя от больных к здоровым.В розовом корпусе лечение получают люди с положительным результатом тест-системы на коронавирус. На 1 апреля речь шла о 53 гражданах. Пациенты в тяжелом состоянии при соблюдении специального протокола транспортируются в инфекционную больницу Республики Коми. Передачи для врачей и помещенных на карантин людей принимаются через санитарный пропуск, размещенный на первом этаже корпуса. На пакете нужно написать отделение и фамилию получателя. Персоналу, трудящемуся в изоляторе, запрещено покидать здание. Для врачей и медсестер организованы места отдыха.В другом корпусе находятся пациенты и медики с отрицательными анализами, к примеру, женщины из гинекологического отделения. Выписать их до истечения 14-дневного карантина нельзя. Требования к персоналу здесь мягче, врачам разрешается отдыхать в своих домах после смены.В Эжвинской больнице организовано полноценное горячее питание, подаваемое порционно в одноразовой посуде. Дополнительные лакомства и блюда по выбору пациенты получают в передачах от родных. Учреждению всего хватает, поэтому пока не нужно проводить акции «закажи врачу пиццу» или «поделись интернетом». В случае острой необходимости, если число зараженных начнет резко расти, администрация сама обратится к общественникам за помощью. Чтобы этого не допустить, люди должны проявить высокую самодициплину и соблюдать карантин. Предприняты беспрецедентные меры, в свое время помогли Китаю быстро локализовать очаг заражения и стабилизировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни.