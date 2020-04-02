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Дарья Пынзарь проводит карантин в Турции с пользой для фигуры

Дарья Пынзарь рассказала своим преданным поклонникам в Instagram, как проходит ее карантин в Турции. Бывшая участница «Дом-2» отметила, что не унывает и постоянно улыбается, а также ей удалось похудеть.
Дарья Пынзарь проводит карантин в Турции с пользой для фигуры

Дарья и Сергей Пынзарь переехали в Турцию несколько лет назад, а в прошлом году купили там недвижимость. Пара часто по работе посещает Россию. Также бывшие участники «Дом-2» любят путешествовать по разным странам. Недавно Дарья Пынзарь вернулась в Турцию из Куршевеля, после чего она строго соблюдает карантин. При этом звезда «Дом-2» постоянно находится на связи со своими преданными поклонниками.

Недавно знаменитость рассказала, что в самоизоляции ей удалось похудеть на полтора килограмма. Также Дарья Пынзарь весело проводит время и даже принимает солнечные ванны у себя на балконе. Бывшая участница «Дом-2» призывает всех соблюдать правила карантина и советует изменить свое отношение к сложившейся ситуации на планете. Подписчики поддерживают кумира и желают оставаться такой же позитивной.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:58

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