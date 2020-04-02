Ученые выяснили, что витамин В3 может помочь в борьбе с раком мозга





Глиобластома является наиболее часто диагностируемым и наиболее летальным видом злокачественной опухоли головного мозга. Хирургия, облучение и химиотерапия могут помочь замедлить её рост, но карцинома почти всегда возвращается. Все же новое исследование с участием лабораторных мышей дает надежду на положительный диагноз. Ниацин, также известный как витамин B3, способен перепрограммировать иммунные клетки, в свою очередь повышая способность организма бороться с опухолью.Исследование было проведено Медицинской школой Камминга Университета Калгари в Канаде. Считается, глиобластома сопротивляется лечению из-за особых клеток, именуемых BTIC. Они обладают «подобными стволовым клеткам» свойствами, что позволяет им быстро восстанавливаться. Кроме того, когда макрофаги, микроглия и моноциты пытаются уничтожить глиобластому, BTIC мешает им в этом деле. С помощью ниацина иммунные клетки возвращают способность бороться с канцерогенным потенциалом, уменьшая размеры опухоли и повышая продолжительность жизни.