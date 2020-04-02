Младшая дочь Светланы Лободы Тильда гуляет на улице во время карантина

Больше 30 тысяч пользователей сети посмотрели эфир певицы Светланы Лободы и доктора Евгения Комаровского. Позже Лолита Милявская сообщила, что ей очень понравилось обсуждение вопросов, которые обсуждали медик и исполнительница. Евгений Комаровский в течении часа объяснял правила поведения во время вспышки коронавирусной инфекции.Он давал ответы на самые популярные вопросы, связанные с данным заболеванием. Главным его наставлением, как и рекомендацией всех врачей, является самоизоляция. Светлана Лобода, которая отменила большое количество выступлений по причине карантина, старается ответственно подходить к выполнению советов медиков. Она сообщила, что её 9-летняя дочь Ева обучается дистанционно, занятия проходят. Младшую дочь Тильду, которой скоро исполнится 2 года, певица отпускает гулять на улицу. У исполнительницы есть отдельный двор, где малышка ни с кем не общается. Звёздная мама строго следит за выполнением санитарных норм.