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Младшая дочь Светланы Лободы Тильда гуляет на улице во время карантина

Недавно певица Светлана Лобода и доктор Евгений Комаровский провели совместный эфир в Instagram. Врач ответил на популярные вопросы по поводу распространения коронавируса, а исполнительница рассказала, что её дочь Тильда гуляет на улице во время карантина.

Больше 30 тысяч пользователей сети посмотрели эфир певицы Светланы Лободы и доктора Евгения Комаровского. Позже Лолита Милявская сообщила, что ей очень понравилось обсуждение вопросов, которые обсуждали медик и исполнительница. Евгений Комаровский в течении часа объяснял правила поведения во время вспышки коронавирусной инфекции.

Он давал ответы на самые популярные вопросы, связанные с данным заболеванием. Главным его наставлением, как и рекомендацией всех врачей, является самоизоляция. Светлана Лобода, которая отменила большое количество выступлений по причине карантина, старается ответственно подходить к выполнению советов медиков. Она сообщила, что её 9-летняя дочь Ева обучается дистанционно, занятия проходят. Младшую дочь Тильду, которой скоро исполнится 2 года, певица отпускает гулять на улицу. У исполнительницы есть отдельный двор, где малышка ни с кем не общается. Звёздная мама строго следит за выполнением санитарных норм.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:44

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