Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи Земли





К такому выводу эксперты пришли после изучения снимков и видеороликов, которые запечатлели аномальные источники света, наблюдаемые еще с февраля. На кадрах видно, как скопления обломков неизвестного происхождения синхронно перемещаются. Особенно отмечается плавность следования первой волны за второй. Астрофизики пока не пришли к однозначному выводу о природе аномалии.Стоит отметить, что в космическом пространстве часто происходит столкновение разнообразных объектов природного и искусственного происхождения. Микроскопическая пыль, газ и плазма способны выдавать излучение, которое отражается в объективах камер. Подобное свечение свойственно разнообразным небесным телам, к которым относятся метеороиды, осколки астероидов либо космических аппаратов. Наконец, наиболее естественным объяснением феномена могут послужить оптические аберрации, которые возникают вследствие космической радиации.