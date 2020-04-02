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Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи Земли

На протяжении нескольких месяцев камеры на МКС фиксировали аномалии вблизи Земли. Теперь астронавты сообщают, что недалеко от планеты замечено большое скопление НЛО.

К такому выводу эксперты пришли после изучения снимков и видеороликов, которые запечатлели аномальные источники света, наблюдаемые еще с февраля. На кадрах видно, как скопления обломков неизвестного происхождения синхронно перемещаются. Особенно отмечается плавность следования первой волны за второй. Астрофизики пока не пришли к однозначному выводу о природе аномалии.

Стоит отметить, что в космическом пространстве часто происходит столкновение разнообразных объектов природного и искусственного происхождения. Микроскопическая пыль, газ и плазма способны выдавать излучение, которое отражается в объективах камер. Подобное свечение свойственно разнообразным небесным телам, к которым относятся метеороиды, осколки астероидов либо космических аппаратов. Наконец, наиболее естественным объяснением феномена могут послужить оптические аберрации, которые возникают вследствие космической радиации.

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Наука / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:38

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