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"Раздал тонну гречки бесплатно": Давид Манукян занялся благотворительностью

Давид Манукян в своем Instagram-аккаунте похвастался подписчикам, что раздал 1 тонну гречки бесплатно. Также возлюбленный Ольги Бузовой призвал людей оставаться дома.

Давид Манукян опубликовал видео, на котором показал, как он с командой отправляется в магазин и закупает туалетную бумагу и гречку. На кадрах запечатлено, как возлюбленный Ольги Бузовой раздает продуты людям. В комментарии блогер сообщил, что благотворительная акция прошла 26 марта. Тогда еще люди не могли себе представить, что всего через несколько дней они окажутся в самоизоляции. Также Давид Манукян написал: "Сомневались: стоит публиковать или выбросить материал в корзину. Но я принял решение: Лучше я покажу как это было".

В конце возлюбленный Ольги Бузовой объяснил, что эта информация - не провокация, а простое желание помочь нуждающимся в помощи людям, которую он в силах оказать. Также блогер отметил, что не ждет похвалы за свой поступок, но многие пользователи Сети решили, что Давид Манукян просто похвастался своей щедростью в трудный для страны момент.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:24

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