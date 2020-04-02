"Раздал тонну гречки бесплатно": Давид Манукян занялся благотворительностью





Давид Манукян опубликовал видео, на котором показал, как он с командой отправляется в магазин и закупает туалетную бумагу и гречку. На кадрах запечатлено, как возлюбленный Ольги Бузовой раздает продуты людям. В комментарии блогер сообщил, что благотворительная акция прошла 26 марта. Тогда еще люди не могли себе представить, что всего через несколько дней они окажутся в самоизоляции. Также Давид Манукян написал: "Сомневались: стоит публиковать или выбросить материал в корзину. Но я принял решение: Лучше я покажу как это было".В конце возлюбленный Ольги Бузовой объяснил, что эта информация - не провокация, а простое желание помочь нуждающимся в помощи людям, которую он в силах оказать. Также блогер отметил, что не ждет похвалы за свой поступок, но многие пользователи Сети решили, что Давид Манукян просто похвастался своей щедростью в трудный для страны момент.