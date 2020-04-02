Названы самые популярные операционные системы и браузеры в 2020 году





После того, как американская компания Microsoft объявила об окончательном прекращении поддержки ОС Windows 7, все большее количество пользователей стали переходить на актуальную версию системы Windows 10. На данный момент за этой операционной системой закреплена рыночная доля более 57%. Второе место пока еще принадлежит Windows 7 с долей на уровне 26,2%, а так и не ставшая популярной Windows 8.1 до сих пор находится на третьем месте с долей ниже 4%. Далее в списке следует программный продукт от компании Apple – доля MacOS X 10.14 на данный момент составляет немногим более 2,6%.На рынке браузеров ситуация стабильна – здесь безоговорочное лидерство сохраняет Google Chrome, которому удалось увеличить свою долю до 68,5%. Вторая позиция досталась Microsoft Edge, который завоевал уже почти 7,6% рынка. Тройку лидеров с небольшим отрывом от детища «микромягких» занимает Mozilla Firefox с результатом почти в 7,2%. Устаревший Internet Explorer с рыночной долей на уровне около 5,9% расположился на четвертой позиции.