В России стартует предварительный заказ на новые флагманы Huawei P40 и P40 Pro





Сообщается, что новые флагманы бренда стали первыми смартфонами, получившими полностью обтекаемый дисплей, который позволяет вести работу сразу с несколькими программными компонентами. Важной особенностью новинок называют усовершенствованную систему камер от Leica. Так, основная камера Huawei P40 включает в себя три модуля, а Huawei P40 Pro – четыре. Более того, смартфон способен обеспечить 50-кратный зум снимаемого изображения. Работают оба устройства на топовом фирменном SoC Kirin 990 5G, способном обеспечить высокий уровень производительности при сохранении энергоэффективности.Примечателен и тот факт, что оба устройства поставляются с предустановленным фирменным магазином приложений, на страницах которого владельцы гаджетов смогут скачать и установить наиболее популярные сервисы не только российских, но и зарубежных разработчиков. Стоимость новинок в России составляет 49 999 рублей за обычную версию Huawei P40, а также 69 999 рублей за версию с приставкой Pro.