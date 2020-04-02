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В Samsung Galaxy S20 обнаружили скрытую функцию

Зарубежные эксперты смогли обнаружить ранее неизвестный режим во флагмане Samsung Galaxy S20. Оказалось, что смартфон имеет скрытую функцию работы с частотой обновления экрана в 96 Гц.

Американские энтузиасты из издания XDA Developers сообщают о компромиссном режиме работы Samsung Galaxy S20, который не был указан в спецификациях. Эта опция позволяет юзерам наслаждаться высоким качеством изображения при экономном потреблении заряда аккумулятора. Активация функции меняет стандартную частоту обновления экрана с 60 Гц на 96 Гц при разрешении 2400х1080 или 1600х720 пикселей. Конечный результат представляет собой приятную глазу картинку, которая не нагружает батарею, как в случае с максимальным режимом.

Задействовать скрытую функцию можно с помощью внесения изменений в прошивку гаджета. Известно, что специалисты разработали специальное приложение на Android, позволяющее переключаться между режимами дисплея без манипуляций с кодом ОС. Известно, что серию Samsung Galaxy S20 презентовали 11 февраля. Комплектация включает в себя экран Dynamic AMOLED, технологию 5G, 16 Гб ОЗУ и до 512 Гб флэш-памяти, трехмодульный обхектив, Android 10 с One UI 2. Приобрести базовую версию в России можно за 70 тысяч рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:04

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